Resident Evil, altri remake in arrivo: è ufficiale

Dopo i rifacimenti di Resident Evil 2, 3 e 4, Capcom ha confermato l'intenzione di continuare a produrne, anche se non ha annunciato quale sarà il prossimo capitolo della serie a ricevere un remake.

Dopo la nuova versione del quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate su Amazon), i fan chiedono da tempo altre riproposizioni dei classici del passato.

Questo, considerando che proprio di recente qualcuno ha reso noto di aver provato con mano una demo del presunto Resident Evil Code Veronica Remake.

Durante un evento di premiazione dei partner PlayStation in Giappone, a cui ha partecipato e tradotto IGN Japan (via IGN US), il director del remake di Resident Evil 4, Yasuhiro Anpo, ha dichiarato che la società annuncerà il prossimo remake di Resident Evil a tempo debito.

«Sì», ha risposto Anpo quando gli è stato chiesto se Capcom vuole continuare a realizzare remake della saga horror.

«Finora abbiamo pubblicato tre remake e sono stati tutti accolti molto bene. Dal momento che permette a un pubblico moderno di giocare a questi giochi, è una cosa che sono felice di fare in quanto amante di questi vecchi giochi, e vogliamo continuare a farne altri».

E ancora: «Il gioco che rifaremo prossimamente è qualcosa che annunceremo in futuro, quindi aspettate la notizia con ansia».

Al momento, quindi, si tratta solo di una conferma senza un titolo a corredo, visto anche che Capcom non sembra avere alcun annuncio legato alla saga di Biohazard da fare a breve.

Vero anche che, dopo il remake di Resident Evil 4, sembra che il nuovo rifacimento Capcom sarà proprio Resident Evil 5, piuttosto che Code Veronica.

Nonostante ciò, il fatto che qualcuno abbia da poco aperto un sondaggio su quale rifacimento dovrebbe essere realizzato in futuro, ha dimostrato che i fan sembrano avere le idee chiare.