Capcom annuncerà presto un big, ma c'è una brutta notizia lato Resident Evil

Il 2023 è stato un anno davvero sorprendente per Capcom, sebbene a quanto pare ci sarebbe un ultimo annuncio di peso in arrivo.

Dopo l'uscita del nuovo Street Fighter 6, la Casa di Mega Man avrebbe infatti un nuovo asso nella manica.

Del resto, Capcom ha registrato ricavi da record anche grazie al suo ultimo picchiaduro a incontri, come dimostrano gli ultimi dati condivisi giorni fa.

Mentre si inizia a parlare anche del RE Engine di nuova generazione, sembra proprio che Capcom stia per fare un grande annuncio entro la fine del 2023.

Come riportato anche da Wccftech, Dusk Golem, leaker da sempre piuttosto affidabile, ha detto ai fan di non aspettarsi alcun remake di Resident Evil il prossimo anno.

Come ultima nota, ha confermato che l'editore giapponese annuncerà un grande gioco prima della fine dell'anno, un titolo previsto per il 2024, ma non apparterrà al franchise dei survival horror.

È possibile che Capcom stia preparando un annuncio di Monster Hunter per i The Game Awards? Sarebbe in parte inaspettato, visto che il 20imo anniversario della serie cade a marzo 2024 ed è in quel periodo che la maggior parte dei fan crede che sarà annunciato il nuovo gioco.

Inoltre, mentre Capcom ha dichiarato di avere un grande titolo in arrivo prima della fine di quest'anno fiscale (ossia entro marzo 2024), il recente elenco del PEGI ha suggerito che si tratterebbe di Dragon's Dogma 2.

Non ci vorrà comunque molto per saperne di più, visto che i The Game Awards 2023 sono in programma a dicembre, ed è molto probabile che Capcom annunci il nuovo gioco in quell'occasione.

Del resto, nel 2023 Capcom ha ottenuto un grande successo anche con progetti mobile come Monster Hunter Now, che in breve tempo ha superato i 10 milioni di download dimostrandosi una scommessa vinta e un successo.

Ma non è tutto: sempre Capcom ha di recente anche commentato in maniera interessante il tema del prezzo dei videogiochi, considerato addirittura basso, con sorpresa di molti.