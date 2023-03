I fan hanno le idee chiare su quale dovrà essere il prossimo remake Capcom

Resident Evil 4 ha ricevuto un remake ufficiale da una manciata di giorni, sebbene i fan Capcom stiano già pensando ai prossimi rifacimenti che arriveranno prossimamente.

La nuova versione del quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo notevole) è stata rilasciata il 24 marzo 2023 col suo carico di novità, ma gli appassionati chiedono a gran voce altre riproposizioni dei classici survival horror del passato.

Sono infatti in molti a chiedersi se ci sia qualche piano al riguardo da parte di Capcom di riportare in auge giochi come Resident Evil Code Veronica, sebbene le alternative di certo non mancano.

Anche Dino Crisis è tra i più papabili a tornare, sebbene Capcom non sembra al momento volerne sapere (anche ci pensano i fan a produrre dei remake). Ora, però, qualcuno ha aperto un sondaggio su quale rifacimento dovrebbe essere realizzato in futuro, e i fan sembrano avere le idee chiare.

La redazione di Push Square ha infatti indetto un sondaggio nel quale chiede ai fan quale dovrebbe essere il prossimo remake realizzato dalla Casa di Mega Man.

Con gli sforzi di Capcom per il remake di Resident Evil 4, i giocatori sperano che lo sviluppatore giapponese possa dedicarsi a Dino Crisis, passando poi a Code Veronica X.

Con un migliaio di voti, infatti, il primo Dino Crisis ha infatti vinto, in maniera seppure non troppo schiacciante rispetto allo spin-off di Biohazard, che insegue a stretto giro . Alla domanda «Quale gioco dovrebbe essere il prossimo remake di Capcom?», i risultati sono stati i seguenti:

Dino Crisis — 1,091 voti Resident Evil Code Veronica X — 1,042 voti Resident Evil (1996) — 455 voti Resident Evil 5 — 420 voti Onimusha — 174 voti Dead Rising — 128 voti Breath of Fire — 114 voti Lost Planet — 79 voti Resident Evil 0 — 75 voti

Curiosamente, infatti, tempo fa era stata proprio Capcom a chiedere ai fan se volessero un remake di Dino Crisis, alimentando l’entusiasmo degli stessi dopo questo silenzio assordante.

Del resto, c’è chi per ingannare l’attesa ha deciso di dare alla luce un vero e proprio demake a 32-bit di Code Veronica, davvero sorprendente.

Ma non solo: REX-HD Project è una mod remaster di texture per la versione PC di Dino Crisis 2, che mira a migliorare tutte le texture fedeli all’originale, mettendo in risalto i dettagli per risoluzioni più elevate.