Redfall è vittima di review bombing, con sorpresa di nessuno

Redfall è il nuovo titolo di Arkane disponibile da oggi, il quale ha seriamente innervosito una fetta di giocatori pronti a bombardarlo di recensioni negative.

Il nuovo sparatutto, che trovate su Amazon, doveva essere sulla carta una esperienza coinvolgente per tutti i giocatori, specie quelli che amano giocare in compagnia.

Advertisement

Dopo aver intervistato il team di sviluppo, che ci ha raccontato come sarà l’open world, l’endgame e i boss del titolo, le aspettative sono sicuramente salite, anche se non troppo.

Nella nostra recensione pubblicata solo poche ore fa vi abbiamo spiegato che «non possiamo che dirci soddisfatti solo in parte da Redfall, che, pur mantenendo una traccia dell'inconfondibile gameplay made in Arkane, tenta sì di battere strade inesplorate ma nel farlo tradisce una certa paura di sbagliare.»

Ora, come riportato anche da GameRant, il titolo sta subendo review bombing dai giocatori infuriati.

Al momento in cui scriviamo il gioco ha un punteggio di 64 su Metacritic per la versione Xbox Series X, una delle uscite AAA con il punteggio più basso del 2023, insieme a Forspoken e all'espansione Lightfall di Destiny 2.

Ora sembra che Redfall abbia una valutazione prevalentemente negativa su Steam, in quanto i giocatori lasciano pessime recensioni per esprimere le loro preoccupazioni.

Molti utenti affermano che la versione PC del gioco soffre di problemi di prestazioni, oltre al fatto che altri sono insoddisfatti della qualità grafica, dell'IA dei nemici, del mondo vuoto e della mancanza di matchmaking per il gioco in cooperativa.

Altri hanno anche sollevato il problema del prezzo di Redfall, affermando che allo stato attuale non vale 70 dollari. Vero anche che, come tutti i giochi first-party di Microsoft, il titolo è stato lanciato su Xbox Game Pass come release day-one, consentendo ai membri di giocarci senza costi aggiuntivi.

Il gioco non è stato esente da controversie: ricordiamo che il titolo in questione era stato "saccheggiato" anche di mano a PlayStation, lasciando a bocca asciutta i possessori di console Sony.

Questo perché Redfall è diventato un’esclusiva Xbox dopo l’acquisizione di Bethesda da parte del colosso di Redmond, come ha spiegato lo sviluppatore alcune settimane fa.