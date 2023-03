Redfall su PS5 è stato davvero cancellato da Microsoft? «Mai tolto giochi a PlayStation»

Le ultime dichiarazioni di Arkane sull’esclusività Xbox di Redfall hanno fatto discutere fortemente la community e gli addetti ai lavori, dato che emergerebbe una strategia ben precisa dalla casa di Redmond sui videogiochi sviluppati dal gruppo Bethesda.

La nuova imminente esclusiva dagli autori di Prey, che sarà naturalmente disponibile gratis al day one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) sembra infatti fosse inizialmente prevista anche su PS5, salvo poi essere stata cancellata — pare — per volere della casa di Redmond.

Secondo quanto riferito infatti dal director di Arkane Austin, Microsoft avrebbe chiarito immediatamente agli sviluppatori che d’ora in poi si sarebbero concentrati solo sulle console Xbox, PC e Game Pass, con un veto categorico: «Niente PlayStation 5».

Una dichiarazione che ha fatto inevitabilmente molto rumore, soprattutto alla luce delle recenti controversie legate alla possibile acquisizione di Activision Blizzard: ma è andata davvero così? In un comunicato inviato alla redazione di GameSpot, la casa di Xbox ha cercato di fare chiarezza, sottolineando di «non aver mai tolto giochi a PlayStation».

Un portavoce della compagnia ha infatti ricordato di aver aumentato l’espansione dei loro videogiochi sull’ecosistema PlayStation, sottolineando anche che Deathloop e Ghostwire Tokyo sono stati i primi giochi ad essere stati lanciati subito dopo l’acquisizione, proprio come esclusive temporali PS5.

«Abbiamo ripetuto la stessa procedura eseguita dopo il closing di Minecraft, quando abbiamo esteso la portata del franchise. Tutti i giochi che erano disponibili su PlayStation quando abbiamo acquisito ZeniMax a marzo 2021 sono ancora disponibili su PlayStation, e abbiamo continuato a lanciare aggiornamenti su PC e PlayStation. Abbiamo sempre detto che le decisioni future sulla distribuzione di futuri giochi ZeniMax per altre console sarebbero state valutate caso per caso».

Pur essendo arrivate in risposta alle recenti affermazioni di Arkane, vale la pena di sottolineare come le affermazioni di Microsoft non sembrano affatto essere una smentita: la casa di Redmond ha semplicemente ribadito di valutare in base al progetto se renderli o meno esclusivi per le loro console.

Evidentemente, considerando che a differenza di Deathloop e Ghostwire Tokyo non esisteva alcun accordo pregresso con Sony, il gruppo Xbox deve aver semplicemente deciso di puntare su Redfall per rafforzare la propria line-up di giochi esclusivi.

Potrebbero sembrare dichiarazioni all’apparenza “inutili”, ma in realtà sono fondamentali per chiarire la linea di pensiero anche in merito all’eventuale acquisizione di Activision Blizzard, dove Microsoft ha detto più volte non solo di non voler rendere Call of Duty esclusivo, ma garantendo addirittura che su PlayStation sarà migliore.

In attesa di scoprire come si evolverà eventualmente la vicenda, vi ricordiamo che abbiamo avuto recentemente la possibilità di testare Redfall: nella nostra anteprima vi abbiamo raccontato che «è un mix di elementi di vari generi uniti sapientemente dall’esperienza di Arkane, tra un gunplay ben confezionato che ricorda molto gli sparatutto di id Software, un open world basato sull’esplorazione piuttosto vario, alcuni elementi da looter shooter per quanto riguarda l’equipaggiamento e la progressione dei personaggi».