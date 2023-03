Redfall, Arkane confessa: Microsoft fece cancellare la versione PS5

Redfall è il nuovo titolo di Arkane, talentuoso studio di sviluppo interno a Bethesda, che è stata acquistata da Xbox ormai tempo fa.

Tanto che lo shooter sarà appunto un’esclusiva console Xbox (la trovate su Amazon) e PC ovviamente, compreso all’interno di Xbox Game Pass.

Frutto del sodalizio tra Xbox e Bethesda che, nonostante si parli sempre di Activision ora, ha cominciato a dare i primi frutti oltre agli annunci.

Nella giornata in cui Redfall viene raccontato dai giornalisti di tutto il mondo, noi compresi nella nostra analisi, Arkane svela un retroscena non indifferente.

L’acquisizione di Bethesda sta facendo sì che Xbox possa avere per sé in esclusiva molti titoli in arrivo dagli studi, e tra questi c’è Redfall ovviamente.

Così come era lecito aspettarsi che Arkane lo stesse sviluppando come multipiattaforma e oggi, tramite VGC, arriva la conferma.

Harvey Smith, direttore dello studio di Arkane Austin, ha confermato che Redfall era in sviluppo originariamente anche per PlayStation 5.

Tuttavia Microsoft bloccò quella versione, dopo l’acquisizione di Bethesda:

«Siamo stati acquisiti da Microsoft ed è stato un cambiamento con la C maiuscola. Sono entrati e hanno detto ‘”Niente PlayStation 5, ci stiamo concentrando su Xbox, PC e Game Pass”.»

Non che sia strano e tantomeno condannabile, ma è la prima volta che uno studio di sviluppo tra quelli acquisiti da Xbox racconta di comportamenti del genere.

Lo stesso Smith dichiara di aver accolto quella decisione con una certa serenità che, anzi, ha tolto una preoccupazione ad Arkane:

«Penso sia anche una buona decisione. […] Supporta Game Pass e ci dà una piattaforma in meno di cui preoccuparsi, una complessità in meno.»

Smith aggiunge anche che, con la sua grandissima base installata, Xbox Game Pass permetterebbe a Redfall di avere una platea che Arkane non ha mai raggiunto con nessun altro titolo.

Il titolo sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2023, in un’annata per cui Bethesda comincerà a fornire delle grandi armi a Microsoft: una di queste è ovviamente Starfield.