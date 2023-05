Red Dead Revenge è un sogno e un fan lo ha creato

Red Dead Redemption 2 è un gioco ancora molto amato, sebbene i fan da tempo pensano a un terzo capitolo.

L'avventura di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) è infatti apprezzata da una community davvero grande e appassionata.

Se quindi c'è chi fantastica su DLC tanto affascinanti quanto improbabili, ora è però il tempo di parlare di un altro "sogno" dei fan.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, gli appassionati stanno creando i propri concept per spin-off, sequel ed espansioni DLC, come l'ultima idea nata da un fan, ossia Red Dead Revenge: Adventures of Sadie Sadler.

L'utente di Reddit "macmoosie" ha condiviso il concept insieme a un mock-up della copertina PS4 del gioco originale.

Sadie Sadler era uno dei tre protagonisti di Red Dead Redemption 2, unita alla banda di Arthur Morgan dopo essere stata salvata durante uno dei capitoli della storia.

Non si sa dove sia finita dopo gli eventi del gioco principale, ed è per questo che uno spin-off o un DLC sarebbe un'ottima aggiunta alla storia del mondo di Red Dead Redemption.

Seguire le avventure della ragazza in giro per gli Stati Uniti dopo aver abbandonato la banda, oppure fornire un contesto più ampio alla sua storia passata; in ogni caso, si tratta di un'idea che potrebbe interessare e non poco i fan, sebbene siamo come sempre nei confini della pura e semplice fantasia.

Insomma, Red Dead Revenge sarebbe un buon modo per ingannare l'attesa di Red Read Redemption 3, il quale a quanto pare non uscirà a breve.

Questo, sebbene sia chiaro che Rockstar abbia quasi del tutto smesso di supportare Red Dead Redemption 2, un gioco che in ogni caso continua a battere nuovi record di vendita.

Parlando di contenuti aggiuntivi - sempre dei fan - qualcuno ha introdotto una serie di nuove missioni e contratti da completare, oltre 22.