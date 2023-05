Red Dead Redemption 2, il nuovo DLC dei fan è da "serial killer"

Red Dead Redemption 2 è un gioco che i fan non hanno mai smesso di tributare, spesso con contenuti creati da zero per l'occasione.

L'avventura di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) ha infatti una fanbase davvero appassionata.

Basti pensare che alcuni giorni fa lo YouTuber ArthurTheGreat ha creato un concept trailer di un Undead Nightmare per Red Dead Redemption 2 davvero sorprendente.

Ora, come riportato anche da GamingBible, qualcuno è andato ancora oltre, realizzando un ipotetico DLC incentrato su... Jack lo Squartatore.

Il creator "Red Dead Dreams" spiega che il trailer è stato creato ispirandosi al contenuto scaricabile di Assassin's Creed Syndicate, ossia Ripper.

«Ogni singolo spezzone è stato girato in Red Dead Redemption 2 a Saint Denis City con l'aiuto di una cinematic camera mod», spiega l'autore.

Il famigerato serial killer è stato attivo a Londra intorno al 1888, mentre Red Dead Redemption 2 è ambientato un decennio dopo, nel 1899. A livello temporale e storico, quindi, il contenuto sarebbe assolutamente coerente e plausibile.

Del resto, Jack lo Squartatore potrebbe essere fuggito da Londra per seminare morte in America, e questo trailer del DLC fanmade sembra pensarlo (non possiamo infatti che essere totalmente d'accordo con l'idea di fondo).

L'accoglienza del trailer è stata ovviamente molto positiva. Molti hanno infatti chiesto a Rockstar di realizzare davvero un contenuto del genere.

Ovviamente, il desiderio degli appassionati non verrà mai esaudito, specie per il fatto che persino Red Read Redemption 3 a quanto pare non uscirà a breve.

Nonostante Rockstar abbia ufficialmente smesso di supportare Red Dead Redemption 2, l'amato western open world continua a battere nuovi record di vendita.

Ma non è tutto: parlando di contenuti aggiuntivi dei fan, qualcuno ha introdotto una serie di nuove missioni e contratti da completare (oltre 22) nel mondo aperto di Arthur Morgan.