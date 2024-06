Red Dead Redemption su PC, si riaccendono le speranze

L'uscita dell'attesa versione PC di Red Dead Redemption potrebbe essere stata nuovamente anticipata da un leak via Epic Games Store.

Lasciando da parte il secondo capitolo della serie il capitolo originale potrebbe infatti presto tornare.

Settimane fa un insider aveva scoperto una stringa di codice del sito di Rockstar che faceva riferimento alla versione per personal computer del primo Red Dead Redemption.

Purtroppo, poi, la cosa è stata in parte archiviata, sebbene a quanto pare ora potrebbero esserci novità.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, un presunto database tracker dell'Epic Games Store ha dato ai fan di Red Dead Redemption una nuova speranza per l'edizione PC.

Il sito EpicDB - l'equivalente di SteamDB per l'Epic Games Store - è entrato in possesso dei dati di backend dei progetti privati a cui editori e sviluppatori stanno lavorando.

Il database (prima di essere messo offline) ha rivelato due progetti chiave: “Semla” di Rockstar Games e “Momo” di Square Enix.

Molti ipotizzano che il progetto Semla non sia altro che l'originale Red Dead Redemption, che non ha mai ricevuto una versione per PC.

La principale fonte di speculazione sembra essere la dimensione del file del progetto, 10,30 GB, decisamente inferiore a quella dei giochi Rockstar più recenti.

Non ci sono informazioni concrete che suggeriscano che si tratti effettivamente di Red Dead Redemption, ma questo non ha fermato le speculazioni.

L'annuncio di Momo di Square Enix come progetto legato a Final Fantasy 9 si basa in realtà su informazioni più relative. Diversi elementi sono collegati al progetto, tra cui un bonus per il pre-ordine del “Tetra Master Starter Pack”, che fa riferimento al mini-gioco Tetra Master di Final Fantasy 9.

Si ipotizza anche che il bonus pre-ordine “Thief's Knives” possa essere legato al protagonista Zidane. Staremo a vedere. Red Dead Redemption è in ogni caso disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4 oltre che su Nintendo Switch, essendo uscito in origine su PlayStation 3 e Xbox 360.