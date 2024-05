Red Dead Redemption su PC? Arrivano brutte notizie

Da giorni si parla del fatto che Rockstar potrebbe portare il classico Red Dead Redemption su PC.

Lasciando un attimo da parte il secondo episodio della serie western (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) il capitolo originale è ancora molto amato.

Alcuni giorni fa un insider aveva scoperto infatti una stringa di codice del sito di Rockstar che faceva riferimento alla versione PC di Red Dead Redemption.

Purtroppo, però, come riportato anche da Wccftech, per ora di una nuova edizione del gioco non se ne parla.

Il lancio di Red Dead Redemption su PC potrebbe non essere imminente, nonostante tutto, poiché le stringhe di codice che menzionano questa versione del gioco nell'ultima versione del Rockstar Launcher sono state probabilmente aggiunte prima del previsto.

Sul forum di GTA, Tez2 ha rivelato che le stringhe che menzionano la versione PC del gioco open-world sono state aggiunte in anticipo come risultato del lavoro svolto sul launcher.

È quindi probabile che le stringhe siano state aggiunte alle build dev piuttosto che a una build più vicina al lancio pubblico.

Questo significa che l'uscita di Red Dead Redemption su PC potrebbe non essere così imminente come si pensava inizialmente.

Avendo già aspettato per ben 14 anni, qualche mese in più di attesa per Red Dead Redemption non dovrebbe essere troppo grave per i giocatori di PC che non hanno ancora vissuto l'avventura di John Marston.

L'anno scorso Strauss Zelnick di Take-Two non ha negato l'esistenza di un porting del gioco per PC, quindi è probabile che prima o poi venga rilasciato.

Tra l'altro, si vociferava anche dell'arrivo del gioco western anche su PlayStation Plus e Xbox Game Pass, quindi chissà.

Red Dead Redemption è in ogni caso disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, oltre che su console PlayStation 3 e Xbox 360.