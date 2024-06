Final Fantasy IX Remake e un nuovo Turok forse "svelati" da un megaleak di Epic Games Store

In queste ore sta emergendo un clamoroso megaleak con tantissimi giochi e progetti non annunciati, grazie al lancio di EpicDB, una piattaforma che ci permette di scoprire il database interno di Epic Games Store — in maniera simile a quanto già fatto dal più noto SteamDB.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo la piattaforma risulta non raggiungibile, probabilmente a causa dell'elevato numero di richieste, e non è difficile comprenderne il perché: il database avrebbe infatti potenzialmente svelato tantissimi giochi non annunciati o non ancora usciti, descritti solo con i loro nomi in codice.

La lista completa sta venendo compilata su diversi forum, come GamingLeaksAndRumors su Reddit, e include diversi tra i publisher più importanti sul mercato videoludico e alcuni nomi di assoluto spessore.

Sebbene sia difficile capire a cosa corrispondano diversi nomi in codice, su alcuni di questi abbiamo delle certezze: uno dei più importanti è sicuramente "Momo", che dovrebbe trattarsi di Final Fantasy IX Remake, la cui esistenza è stata suggerita più volte da diversi insider.

Nei dati interni è infatti possibile scoprire anche riferimenti ad acquisti anticipati per "Tetra Master Starter Pack" e "Thief's Knives", lasciando dunque pochi dubbi sulla natura del progetto.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Inoltre, tra i più interessanti segnaliamo un nuovo Turok sviluppato da Saber Interactive, oltre a un porting PC di The Last of Us Part II Remastered con nome in codice "Utah" (trovate la versione PS5 su Amazon).

Alcuni dei nomi in codice già decifrati riguarderebbero inoltre Remnant 3, la versione PC di Final Fantasy XVI e Rise of the Ronin, ma anche il potenziale nuovo capitolo di Streets of Rage.

Chiaramente, vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con fortissime precauzioni, ma se questo megaleak dovesse essere confermato potrebbe diventare un vero e proprio punto di riferimento per le prossime uscite videoludiche. Un po' come accadde per il leak di Nvidia GeForce Now, che anticipò l'esistenza di God of War su PC.

Ovviamente vi aggiorneremo il prima possibile sulle nostre pagine qualora arrivassero conferme o comunicati ufficiali sulla questione.