Red Dead Redemption gira a 60fps su Switch, ma solo se modificata

Il ritorno di Red Dead Redemption, quello che si pensava essere un progetto remastered ma che poi si è scoperto essere un semplice porting, continua a far discutere.

Il titolo western, che potete sempre recuperare in versione vintage su Amazon, tornerà su console più moderne dopo una lunga serie di rumor ed indiscrezioni riguardo una presunta remastered.

Non fosse bastato il fatto che il ritorno di Red Dead Redemption si è rivelato alla fine un semplice porting, il prezzo a cui viene venduto non è affatto piaciuto ai fan.

Così come il bundle con il secondo capitolo, che Rockstar ha messo in vendita ma senza uno sconto reale, ad un prezzo che fa perdere il senso stesso dell'idea di bundle visto che si tratta semplicemente di una somma.

A tutto ciò si aggiunge anche il fatto che, come già noto, Red Dead Redemption è bloccato a 30fps anche su PlayStation 5. Considerato che si tratta di un videogioco di due generazioni fa non è esattamente ciò che ci si potrebbe aspettare da un porting del 2023.

Anche se Nintendo Switch, dove il titolo arriva per la prima volta, non è certo una macchina paragonabile alle console di attuale generazione, Red Dead Redemption è pur sempre uscito su PlayStation 3/Xbox 360.

Potrebbe far girare il titolo a 60fps, ma non ci riesce. Per fortuna ci sono i modder, in casi come questi.

Lo sviluppatore e content creator Modern Vintage Gamer ha mostrato in un recente video come overclockare una Switch grazie a strumenti homebrew come FPSLocker, ReverseNX-RT e NX-FPS, per sbloccare il frame rate del gioco.

Ecco il video in cui mette alla prova i software:

Ovviamente è bene specificare che questa è una Nintendo Switch modificata, e per questo è possibile installare software non originali e modificare i videogiochi.

Tuttavia non possiamo non notare quanto Red Dead Redemption sia decisamente più bello in questo modo su Switch, overclockando CPU, GPU e memoria.

«Per me questo è il modo ideale per giocare a Red Dead Redemption. 60 fps o fino a 60 fps in modalità portatile sono una cosa meravigliosa», dice Modern Vintage Gamer nel corso del video.

Rockstar Games ha provato a difendersi relativamente alla questione del prezzo, e vediamo se succederà qualcosa anche per la questione tecnica.