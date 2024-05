Forse è il momento di Red Dead Redemption su PC: ci sono novità

Red Dead Redemption su PC è una di quelle assenze che stranamente non sono state colmate per tanti anni ma, stando ad un aggiornamento del sito di Rockstar Games, sembra che il titolo western sia finalmente in arrivo sulla piattaforma.

Come riporta Rockstar Intel, un insider ha scoperto una stringa di codice del sito di Rockstar che fa chiaramente riferimento alla versione PC di Red Dead Redemption.

Nella condivisione che trovate qui sotto, l'insider ha riportato la stringa che "descrive" Red Dead Redemption, con la dicitura «ora giocabile su PC»:

Si tratta delle classiche descrizioni dei prodotti che appaiono sui siti. Nella condivisione successiva l'insider mostra anche come si manifesta la stringa di codice di Grand Theft Auto V in versione PC, a dimostrazione della veridicità dell'aggiornamento del codice relativo a Red Dead Redemption.

Ovviamente dobbiamo aspettare la conferma di Rockstar Games prima di cominciare a preparare spazio su PC per installare Red Dead Redemption (e se volete c'è sempre la versione console su Amazon).

Lo scorso anno abbiamo visto Red Dead Redemption anche sulle console di attuale generazione, con un porting che ha fatto in ogni caso discutere per una serie di motivi, e non sarebbe affatto impensabile un porting su PC dove il titolo avrebbe l'ennesima, nuova vita.

Speriamo che la versione PC abbia qualche funzionalità aggiuntiva se non altro, o almeno una resa tecnica che possa giustificare il prezzo a cui sarà venduto. Per altro in questo periodo è possibile giocare Red Dead Redemption gratis, con lo speciale abbonamento di Rockstar Games che vi regala alcuni titoli pubblicati dall'azienda.

Intanto i giocatori si stanno ancora godendo con molta calma Red Dead Redemption 2, il sequel di culto che regala ancora segreti e soddisfazioni. Tra cui un dettaglio segreto di Arthur, che un giocatore ha scoperto non troppo tempo fa.