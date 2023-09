Red Dead Redemption 2, una "nuova" versione era nei piani

Red Dead Redemption 2 è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, tanto che ora si vocifera che il titolo possa tornare su console current-gen.

Il classico western (che trovate su Amazon) non sembra essere mai davvero passato di moda.

Advertisement

Del resto, alcune settimane fa i fan del titolo in questione hanno discusso di come l'open world di Red Dead Redemption 2 sia fatto ancora estremamente bene.

Ora, gli stessi giocatori che hanno rivelato come desidererebbero giocare al titolo come fosse la loro prima volta, saranno felici di sapere che Rockstar avrebbe forse in mente di riproporre il gioco su Xbox Series X|S (e PS5).

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Sarah Bond, vicepresidente aziendale di Microsoft, ha menzionato RDR2 in una mail inviata a Phil Spencer, capo di Xbox.

Mentre si specula sulla programmazione dell'anno finanziario 2023 della società, un grafico fa riferimento a "T2/RDR2". Si presume che questi siano gli acronimi di Take-Two Interactive e Red Dead Redemption 2.

Accanto a ciò, vediamo una proposta di lancio di "FY23Q2". L'anno finanziario 2023 va da aprile 2023 ad aprile 2024, mentre Q2 è il secondo trimestre, quindi questa finestra va da luglio a settembre 2023.

Se così fosse, il rilascio non ha rispettato le stime di lancio, ma c'era da aspettarselo. Nella colonna successiva, intitolata "Probabilità di chiusura", si legge "molto bassa".

Non possiamo essere del tutto certi di cosa significhi, ma sembra che Microsoft non fosse sicura al 100% dei piani di Rockstar. Non è chiaro quindi se il gioco tornerà davvero su console current-gen, ma a questo punto l'idea non era del tutto campata in aria.

Nell'attesa di saperne di più, grazie a una mod in Red Dead Redemption 2 potrete scegliere il vostro fedele cagnolino ed esplorare con lui il mondo di gioco finché lo vorrete.

Ma non solo: tra i tanti incontri bizzarri di Red Dead Redemption 2 c'è anche l'orribile "Mutante Artificiale", le cui origini sono ora state svelate.

Infine, un recente video di RDR2 con impostazioni ultra ci fa sognare circa un vero e proprio Red Dead Redemption 3.