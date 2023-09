Red Dead Redemption 2, da ora potrete vivere avventure col vostro cane

Red Dead Redemption 2 è uno dei titoli più amati e supportati dai modder, i quali continuano a creare contenuti davvero di peso.

L'ormai classico titolo western (che trovate su Amazon) non sembra essere mai davvero scomparso del tutto.

Advertisement

Di recente, infatti, i fan del gioco hanno discusso di come l'open world di Red Dead Redemption 2 sia fatto ancora estremamente bene.

Ora, gli stessi giocatori che hanno rivelato come desidererebbero giocare al titolo come fosse la loro prima volta, hanno ricevuto una mod realmente sorprendente legata ai cani.

Ovviamente, in Red Dead Redemption 2 ci sono tanti amici a quattro zampe, visto che potete anche accarezzarli e giocare con loro. Purtroppo, l'unica cosa che non si può fare è portarne uno al proprio accampamento o viaggiare per il mondo con lui.

Ora, come riportato anche da GamingBible, una mod sembra voler ovviare a questa mancanza.

La mod Dog Companion è disponibile in questo momento tramite NexusMods e fa esattamente quello che pensate: potete infatti scegliere il vostro fedele cagnolino ed esplorare con lui il mondo di gioco finché lo vorrete.

Tutto quello che dovete fare dopo aver installato la mod è avvicinarvi a un cane che vi piace e scegliere la nuova opzione "bonding". Una volta fatto ciò, il quadrupede vi seguirà ovunque andiate.

Una volta che il vostro cane è in viaggio con voi, potete dirgli di sedersi e aspettare, o fargli un fischio per richiamarlo entro un certo raggio. Insomma, se volete divertirvi vi basterà cliccare qui e scaricare il tutto, gratuitamente.

Restando in tema, alcune settimane fa altri fan si sono dati appuntamento per parlare della morte più triste di un videogioco: a vincere è stato proprio RDR2.

Ma non è tutto: Tra i tanti incontri bizzarri di Red Dead Redemption 2 c'è anche l'orribile "Mutante Artificiale", le cui origini sono ora state svelate.

Per concludere, un recente video di RDR2 con impostazioni ultra ci fa sognare circa un vero e proprio Red Dead Redemption 3.