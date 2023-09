Red Dead Redemption 2, i fan vorrebbero «cancellarsi la memoria» per una ragione

Red Dead Redemption 2 è da sempre uno dei titoli più amati tra quelli creati da Rockstar, tanto che sono molti i fan che vorrebbero rigiocarlo come fosse la prima volta.

Il classico western non sembra infatti essere mai davvero passato di moda.

Basti pensare che di recente i fan del gioco hanno discusso di come l'open world di Red Dead Redemption 2 sia fatto ancora estremamente bene.

Ora, complice anche il discusso ritorno del primo Red Dead Redemption su PS4 e Switch, il sequel è tornato al centro delle discussioni.

Come riportato anche da GamingBible, i fan del gioco su Reddit hanno rivelato come desidererebbero giocare al titolo come fosse la prima volta.

«Vorrei poter rivivere questo gioco per la prima volta», ha scritto Howls_with_Wolves, aprendo la discussione sul thread che parla nuovamente dell'epica avventura western di Rockstar Games.

«Sono d'accordo. Questo è il gioco principale su cui vorrei cancellare la memoria, in modo da poter rivivere tutto per la prima volta», ha risposto Astrojef. «Anch'io, anch'io», aggiunge F4N6Z.

«Quando ho giocato per la terza volta alla modalità Storia, ho disattivato la bussola, non ho usato la mappa e ho giocato in prima persona. Wow», ha detto Disneycrazygirl. «È stato intenso, ma mi ha dato una prospettiva diversa del gioco».

Restando in tema, di recente altri fan si sono dati appuntamento per parlare della morte più triste di un videogioco e a trionfare è stato proprio un momento di Red Dead Redemption 2 (anche se non il momento a cui state pensando).

Ma non solo: Tra i tanti incontri bizzarri di Red Dead Redemption 2 c'è anche l'orribile "Mutante Artificiale", le cui origini sono ora state svelate.

Infine, un recente video di RDR2 con impostazioni ultra ci fa sognare circa un vero e proprio Red Dead Redemption 3.