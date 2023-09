Red Dead Redemption 2 diventa così bello da sembrare... Red Dead Redemption 3

Da anni i fan chiedono a gran voce un Red Dead Redemption 3, sebbene ad oggi non sia arrivata una conferma ufficiale.

Il secondo capitolo della saga open world di Rockstar ambientata nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo davvero basso su Amazon) ha infatti lasciato il segno, tanto che in molti bramano un terzo episodio.

Advertisement

Del resto, in tempi non sospetti i fan hanno già scelto il protagonista perfetto di un eventuale RDR3.

Ora, dopo che un altro fan ha da poco messo insieme un concept di mappa open world per il terzo capitolo, qualcuno è andato ancora oltre.

Come riportato anche da GamingBible, un appassionato ha reso RDR2 così bello da vedere, da lasciarci sognare circa la resa grafica che potrebbe avere un eventuale Red Dead Redemption 3.

Un video gameplay - visionabile poco sotto - è in grado di darvi un'idea abbastanza precisa delle vette che RDR3 potrebbe raggiungere.

Lo YouTuber DubStepZz ha infatti messo insieme un video di Red Dead Redemption 2 con impostazioni ultra quasi fotorealistiche.

Parliamo di 4K, 60fps, effetti potenziati e un sacco di tocchi grafici impressionanti per rendere il gioco davvero "next-gen".

Se il "vero" Red Dead Redemption 3 riuscirà a essere bello anche solo la metà di questo video, allora ci aspetta un titolo destinato a generare davvero molto clamore.

Vero anche che la strada per un threequel da parte di Rockstar è ancora lunga, ma per ora possiamo guardare questo splendido filmato e sognare.

Vero anche che, proprio in queste ore, un insider avrebbe di recente lasciato intendere che Red Dead Redemption 3 sarebbe in arrivo.

Restando ancora in tema RDR, un fan ha messo insieme una scelta di casting per una ipotetica serie TV live-action dedicata proprio al classico RDR2, che non sembra essere male proprio per nulla.