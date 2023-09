Red Dead Redemption 2 su Switch? Arrivano brutte notizie

L'ente di classificazione dei videogiochi brasiliano aveva da poco classificato Red Dead Redemption 2 per console Nintendo Switch, ma a quanto pare i sogni di gloria sono finiti prima ancora di cominciare.

Il classico western (che trovate su Amazon) sembrava infatti essere in dirittura d'arrivo anche sull'ibrida della Grande N.

La notizia di un eventuale porting aveva sicuramente destato grande stupore tra i giocatori e gli addetti ai lavori.

Considerando che alcuni giorni fa è emerso che Rockstar aveva in mente di riproporre il gioco su Xbox Series X|S e PS5, in molti avevano fatto due più due.

Ora, come riportato anche da NintendoLife, sembra proprio che le speranze di vedere l'avventura di Arthur Morgan anche su Switch siano tramontate del tutto.

La classificazione per la versione Switch di Red Dead Redemption 2 non è più presente nella scheda di valutazione del Brasile.

Sembra infatti che l'aggiunta sia stata un semplice errore dovuto alla recente uscita del primo capitolo su Switch.

In ogni caso, dobbiamo ammettere che da una parte ci sentiamo un po' sollevati. Non riusciamo a immaginare quali compromessi grafici sarebbero stati necessari per far funzionare un gioco della portata di Red Dead Redemption 2 su Switch.

Vero anche che poter giocare - o rigiocare - un big del genere magari in portabilità sarebbe stata una manna.

Basti pensare infatti al recente Mortal Kombat 1, con una versione - quella per console Switch - realmente agghiacciante e piena zeppa di bug e glitch grafici (oltre a mancare anche di feature importanti).

