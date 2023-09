Red Dead Redemption 2, qualcuno ha immaginato il film con una star di Death Stranding

Red Dead Redemption ha un numero di fan fuori scala, tanto che sono in molti a desiderare una serie TV o anche solo un film in live-action.

Il titolo open world ambientato nel Far West (potete fare vostro il sequel a prezzo basso su Amazon) ha tantissimi appassionati che vorrebbero tornare nelle lande selvagge.

Advertisement

I fan di Red Dead Redemption 2 vorrebbero quindi una serie TV all’altezza delle aspettative, tant'è che qualcuno l'ha immaginata grazie alle IA.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, l'idea di un film ha dato ai fan molte idee e ispirazioni per creare le proprie idee su come potrebbe essere un progetto con attori in carne ossa.

Pubblicato su YouTube da Entertainment Media, il trailer fan made del film di Red Dead Redemption presenta scene tratte da altri film western, insieme ad alcune nuove battute registrate dalla voce fuori campo dell'amato protagonista del gioco, Arthur Morgan.

Il trailer prevede che il ruolo di Arthur sia interpretato nientemeno che da Mads Mikkelsen (attore visto anche in Death Stranding), una scelta che ci si aspetterebbe strana, ma che invece funziona.

Tra gli altri attori del fantacast figurano Christian Bale, Tom Hardy, Brad Pitt e Roger Clark.

Al momento in cui scriviamo, non ci sono piani per uno show o un film di Red Dead Redemption a breve, ma questo non ha impedito ai fan più sfegatati di creare i loro concept preferiti.

Restando in tema show televisivi tratti dai videogiochi, dopo moltissimi anni dal suo annuncio, la serie animata di Devil May Cry ha svelato il Dante di Netflix con il primo trailer.

Questo senza contare che Lara Croft pare abbia lasciato Amazon per arrivare su Netflix con Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, annunciato durante la giornata di oggi con il primo teaser tutto da guardare.