Red Dead Redemption 2 potrebbe uscire su Nintendo Switch

Red Dead Redemption 2 è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, tanto che adesso è emersa la voce che il titolo potrebbe in qualche modo tornare su console Nintendo Switch.

Il classico western (che trovate su Amazon) sembra essere ancora molto ambito da una moltitudine di giocatori.

Del resto, pochi giorni fa è emerso che Rockstar aveva in mente di riproporre il gioco su Xbox Series X|S e PS5.

Come riportato anche su ResetEra, l'ente di classificazione dei videogiochi brasiliano ha classificato Red Dead Redemption 2 per console Switch.

Si tratta di fatto del sito del governo federale del paese, quindi non dell'ennesimo insider del settore dotato di molta fantasia.

Red Dead Redemption 2 recebe classificação indicativa para o Nintendo Switch no Brasil pic.twitter.com/4sKKPVYV9S — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) September 25, 2023

Al momento in cui scriviamo, i dettagli sull'eventuale porting sono del tutto assenti.

Vero anche un titolo tecnicamente così importante come Red Dead Redemption 2 faticherebbe e non poco ad arrivare su piattaforma Switch, sebbene parliamo in ogni caso della stessa console in grado di fare girare una versione abbastanza decente di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, oltre a quella di Skyrim.

Vero anche però che il recente Mortal Kombat 1 - una versione, quella Switch, realmente agghiacciante e piena zeppa di bug e glitch grafici - non lascia ben sperare. Staremo a vedere se la cosa verrà confermata o smentita nei prossimi giorni.

Nell'attesa di saperne di più, grazie a una mod in Red Dead Redemption 2 potete da ora scegliere il vostro fedele amico a quattro zampe ed esplorare con lui il mondo di gioco finché lo vorrete.

Ma non è tutto: parlando di veri e propri incontri bizzarri di Red Dead Redemption 2 c'è sicuramente anche l'orribile "Mutante Artificiale", le cui origini sono ora state svelate.

Per concludere, un recente video di RDR2 con impostazioni ultra ci fa sognare circa un vero e proprio Red Dead Redemption 3.