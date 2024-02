Red Dead Redemption 2, scoperto un "macabro" evento legato a un cavallo

Red Dead Redemption 2 è un titolo ancora molto giocato, tanto che qualcuno è incappato in un evento che in molti non credevano possibile.

Il western in questione (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti pieno zeppo di segreti.

Basti pensare che il titolo è ancora un gioco in grado di regalare soddisfazioni, specie lato vendite.

Ora, come riportato anche da GamingBible, si potrebbe pensare che a sei anni dall'uscita la maggior parte dei giocatori abbia scoperto tutto ciò che c'è da scoprire in Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, ma così non è.

«Non pensavo che questo potesse accadere», ha scritto l'utente di Reddit "Technical-Text-2236" condividendo un filmato di un cavallo che viene abbattuto.

Dopo aver sparato al cavallo (per un qualche motivo), vediamo infatti il povero animale cadere a terra.

Una volta al suolo, si nota che il PNG che si trovava sopra al cavallo è rimasto anch'egli vittima della rovinosa caduta, schiacciato dal corpo dell'animale, mentre lotta per liberarsi.

A poco servirà dimenarsi, però, visto che anche il cowboy passerà presto a miglior vita, proprio per via della pressione del cavallo sul suo corpo.

Si tratta certamente di un piccolo dettaglio, sfuggito a gran parte dei fan su Reddit.

Infine, il cavallo pare sia stato colpito accidentalmente, ma ciò non ha impedito agli altri utenti di esprimere tutto il loro disappunto.

Red Dead Redemption 2 è quindi ancora così amato che c'è chi è anche riuscito a scovare nel gioco un vero e proprio vampiro, seguendo una serie di indizi celati alla perfezione.

Ma non solo: il gioco sorprende ancora anche e soprattutto che da poco è stato scoperto un segreto in una missione dopo 5 anni.

Infine, sembra proprio che la sequenza di Braithwaite Manor di Red Dead Redemption 2 sia uno dei momenti migliori del gioco, per i fan.