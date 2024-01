Red Dead Redemption 2 sorprende ancora: scoperto un segreto in una missione dopo 5 anni

Anche dopo 5 anni dall'uscita, Red Dead Redemption 2 si conferma un videogioco con una cura dei dettagli particolarmente rara: Rockstar Games ha cercato di pensare a ogni possibile scelta dei giocatori, con dialoghi e dettagli in grado di rispecchiare le loro decisioni.

L'open world western (che trovate su Amazon) permette ai giocatori di affrontare tantissime missioni secondarie, tra cui spiccano in particolar modo quelle dedicate ai cacciatori di taglie.

Lo youtuber Player7 ha scoperto in particolar modo un dettaglio segreto nella missione in cui rintraccerete un criminale di nome Mark Johnson, che vi chiederà di poter dire addio alla sua famiglia prima di essere condotto in prigione.

Tuttavia, il giocatore ha scoperto che c'è un dettaglio nascosto decisamente inaspettato: se i fan vorranno, potranno scegliere di uccidere la moglie davanti a lui per poi effettivamente condurlo in prigione, arrivando a fargli visita il giorno dopo per scusarsi dell'accaduto (via ComicBook).

Ma la sorpresa non è ancora finita qui, dato che all'incirca una settimana dopo l'accaduto potrete scoprire che è sul punto di essere impiccato per il suo crimine: Arthur Morgan potrà scegliere di aiutarlo e farlo scappare, invitandolo a raggiungere il figlio ancora vivo e prendersene davvero cura da adesso in avanti.

Un dettaglio decisamente sorprendente che molti fan — comprensibilmente — non avevano neanche idea che esistesse, confermando ancora una volta come Rockstar Games sembra aver pensato a quasi ogni azione che i giocatori di Red Dead Redemption 2 potessero compiere.

