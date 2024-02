Red Dead Redemption 2 ha ottenuto un altro record, ufficiale

Red Dead Redemption 2 è un titolo ancora molto giocato, tanto che ora il titolo Rockstar ha raggiunto un altro traguardo realmente importante.

Il western open world (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni.

Basti pensare che il titolo ha dalla sua una delle sequenze più toccanti mai viste in un videogioco, perlomeno secondo alcuni fan.

Insomma, nonostante gli anni sul groppone, Red Dead Redemption 2 è ancora un gioco in grado di regalare soddisfazioni, specie lato vendite (via GamingBible).

Il gioco di Rockstar Games ha infatti appena superato un altro importante traguardo, diventando il settimo videogioco più venduto di tutti i tempi.

Durante la conferenza stampa dell'8 febbraio di Take-Two, è stato rivelato che Red Dead Redemption 2 ha venduto oltre 61 milioni di copie in tutto il mondo dal lancio.

Si colloca dietro Mario Kart 8/Deluxe a poco più di 69 milioni di vendite, mentre PUBG: Battlegrounds occupa il quinto posto con 75 milioni di vendite.

Il quarto posto è inveve occupato da Wii Sports con oltre 82 milioni di vendite, seguito da Grand Theft Auto V con 195 milioni e Minecraft con 300 milioni.

In ordine decrescente per completare la top 10, l'ottavo posto è occupato da Super Mario Bros. con 58 milioni di vendite, mentre Overwatch, Human: Fall Flat e The Witcher 3: Wild Hunt si piazzano insieme al nono posto con 50 milioni di vendite, così come Tetris del 1989 si piazza al decimo posto con 48 milioni di unità vendute.

Sarà interessante vedere cosa succederà a questa lista dopo il lancio di GTA 6, il prossimo anno.

Red Dead Redemption 2 è quindi ancora così amato che c'è chi è anche riuscito a scovare nel gioco un vero e proprio vampiro, seguendo una serie di indizi celati alla perfezione.

Infine, sembra proprio che la sequenza di Braithwaite Manor di Red Dead Redemption 2 sia uno dei momenti migliori del gioco, per i fan.