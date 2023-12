Red Dead Redemption 2 nasconde un vampiro, ci sono le prove

Red Dead Redemption 2 è un gioco pieno di segreti nascosti, alcuni dei quali realmente terrorizzanti.

Il western di Rockstar è infatti un gioco ricco di sorprese, nonostante sia ormai uscito da più di cinque anni.

Del resto, ci sono 8 misteri di Red Dead Redemption 2 che forse vi sono sfuggiti, dagli UFO, passando per il Bigfoot e il treno fantasma.

Ora, come riportato anche da GamingBible, qualcuno non era a conoscenza del fatto che nel mondo di gioco si nasconde un vero e proprio vampiro.

Per scovarlo, dovete notare un primo graffito di fronte al grande saloon a nord-est della città di Saint Denis.

Una volta trovato questo primo pezzo del puzzle, dovrete seguire il percorso indicato in ogni messaggio.

Per risparmiare tempo, seguite la nostra mini guida per avvistare gli altri segni lasciati dalla creatura:

A destra di un arco con la scritta "Mercato di Saint Denis aperto tutti i giorni".

Dietro l'armaiolo, sul retro e attraverso i cancelli.

A sud dell'armaiolo, attraverso un arco, girate a sinistra e guardate sotto le scale. È vicino all'officina elettrica Liu Hsiang.

Infine, dietro il negozio generale sul lato orientale della città, di fronte al fiume.

Una volta seguite queste indicazioni, sulla mappa apparirà una "X" nera. Potete visitare questo luogo solo nel cuore della notte e lì finalmente incontrerete il vampiro.

Non vi diremo altro per paura di fare spoiler, ma troverete una conclusione soddisfacente per la vostra piccola caccia al tesoro.

Restando in tema di segreti e misteri, sono molti i giocatori di Red Dead Redemption 2 che hanno sentito un uomo che urlava al Saints Hotel nella città di Valentine: il mistero è stato svelato.

Ma non solo: i fan conoscono bene la missione 'Fiori per una signora', più per la sorpresa davvero macabra che attende John che per altro.