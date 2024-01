Red Dead Redemption 2, una sequenza è stata definita la più bella del gioco

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è un titolo ancora molto giocato, tanto che i fan ancora discutono sui vari momenti epici del gioco.

Il western Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo molto basso) è infatti un gioco con al suo interno una valanga di sequenze indimenticabili.

Basti pensare che il titolo ha dalla sua una delle sequenze più toccanti mai viste in un videogioco, a parere di molti.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che la sequenza di Braithwaite Manor di Red Dead Redemption 2 sia uno dei momenti migliori del gioco, per i fan.

Attenzione: da ora seguono spoiler sull'avventura principale di Arthur Morgan. Proseguite a vostro rischio.

Ancora oggi, i fan di Red Dead Redemption 2 considerano la sequenza di Braithwaite Manor una delle più belle mai viste nel mondo dei videogiochi.

Per chi non lo sapesse, il livello - intitolato Blood Feuds, Ancient and Modern - vede la banda Van Der Linde lanciare un assalto a Braithwaite Mandor dopo aver appreso che Catherine Braithwaite ha rapito il giovane Jack Marston.

È innegabile che si tratti di una delle migliori scene del gioco, di cui i fan hanno discusso su Reddit.

L'utente ModXMaG ha scritto: «Gioco da 10 anni nella mia breve vita e questa è probabilmente la cosa più bella che abbia mai visto in un videogame», raccogliendo oltre 5.500 upvotes.

Loccyskillz ha aggiunto: «Questo momento mi ha fatto pensare che le persone che hanno definito questo gioco noioso, lo hanno almeno giocato fino in fondo? Questo è un momento iconico».

«Questo gioco crea un'atmosfera fantastica. È un capolavoro assoluto», ha commentato JanJaapen.

Insomma, RDR2 è ancora un gioco in grado di regalare sorprese ed emozioni. Del resto, alla sua sesta partita al titolo Rockstar un fan ha incontrato nel gioco una donna piuttosto... agitata.

Senza contare anche che c'è chi è anche riuscito a scovare nel gioco un vero e proprio vampiro, seguendo una serie di indizi celati alla perfezione.