Red Dead Redemption 2, scoperta una feature dopo quasi 1.500 ore di gioco

Red Dead Redemption 2 è un titolo ancora molto giocato, e non sorprende quindi che qualcuno sveli feature rimaste nascoste ai più a molti anni dall'uscita.

Il classico western targato (che trovate su Amazon) non sembra infatti volersi fare da parte.

Advertisement

Del resto, gli stessi giocatori hanno rivelato come desidererebbero giocare al titolo come fosse la loro prima volta.

Come riportato anche da GamingBible, un fan che ha accumulato quasi 1.500 ore di gioco, si è recentemente imbattuto in una feature di cui non conosceva l'esistenza, e che lo ha lasciato davvero sorpreso.

L'utente di Reddit AimInDenial ha condiviso un post dicendo: «Dopo 1.443 ore mi sono accorto solo ora che posso andare a caccia di gamberi? Si. Wow».

No Twitter.com URL defined

Mentre molti sapranno già che questa funzione è presente nel gioco, un numero sorprendente di utenti sembrava invece non averne idea, lodando per l'ennesima volta il capolavoro di Rockstar per averli nuovamente sorpresi con qualcosa di nuovo.

«Ecco cosa succede quando giochi per 1443 ore e non vai mai nella palude usando Eagle Eye», scrive un utente.

«Ah che ca**o, questo gioco non smette mai di stupire» ha scritto un altro giocatore, seguito da «Non lo sapevo!».

Insomma, ancora una volta RDR2 si dimostra essere un gioco così ricco di dettagli nascosti, che probabilmente è quasi impossibile pensare di averli scovati tutti, dal primo all'ultimo.

Nell'attesa di scoprire altre chicche del gioco, grazie a una mod in Red Dead Redemption 2 potrete scegliere il vostro fedele cagnolino ed esplorare con lui il mondo di gioco.

Ma non solo: un recente video di RDR2 con impostazioni ultra ci fa sognare circa un vero e proprio Red Dead Redemption 3.

Infine, Sarah Bond, vicepresidente aziendale di Microsoft, ha menzionato una versione current-gen di Red Dead Redemption 2 in una mail inviata a Phil Spencer, capo di Xbox.