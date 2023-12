Red Dead Redemption 2 ora è davvero realistico (grazie ai fan)

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è un titolo ancora molto giocato, tanto che qualcuno ha deciso di aggiungere un tocco di realismo in più al gioco.

Il western in questione (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) è un gioco seguito da una moltitudine di fan, inclusi ovviamente modder.

Basti pensare che uno di questi ha rilasciato da poco una mod che aggiunge eventi casuali per rendere l'open world più dinamico e vivo.

Senza contare il modder che ha ripristinato dialoghi inutilizzati di Arthur e John, per un risultato davvero niente male.

Come riportato anche da GamingBible, il realismo è alla base di una mod di Red Dead Redemption 2 scaricabile gratuitamente, se desiderate una spinta ulteriore al gioco.

Creata e caricata da WhyEm su NexusMods (che trovate qui), questa espansione per PC è una "fusione di catalogo per le armi da fuoco 1899, gli Extra epici di Eastern e il DLC di WhyEm", e vi offrirà un'esperienza molto più realistica quando baratterete nei negozi, calcolerete il vostro limite di munizioni e frugherete nel vostro inventario.

Questo significa che potete dire addio alla possibilità di portare con voi più di quanto sia possibile nella borsa di Arthur, e che il limite di munizioni è ora fedele alle armi dell'epoca.

Ci sono quindi ancora molti modi per mantenere Red Dead Redemption 2 nei vostri cuori e "The Trifecta" (questo il nome della mod) permetterà di affrontare il lato più "realistico" della vita nel selvaggio West.

Restando in tema di aggiunte dei modder, grazie a un'altra mod di Red Dead Redemption 2 potete da ora scegliere il vostro fedele amico a quattro zampe ed esplorare con lui il vasto open world.

Ma non solo: un'altra mod abbastanza recente e che vi abbiamo segnalato alcuni giorni fa è in grado di far girare RDR2 a 8K e con meteo dinamico, il tutto utilizzando la potenza di una RTX4090.