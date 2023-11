Red Dead Redemption 2, eventi casuali rendono il mondo più "vivo"

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è un titolo molto giocato, sebbene qualcuno ha deciso di includere una mod che aggiunge eventi causali dinamici nel gioco.

Il classico western è infatti ancora amato da moltissimi giocatori, quindi non sorprende che alcuni fan abbiano deciso di aggiungere elementi niente male.

Del resto, Red Dead Redemption 2 ha da poco ricevuto un'espansione giocabile (con un nuovo personaggio).

Ora, come riportato anche da DSOGaming, il modder "crossed99" ha appena rilasciato una nuova mod per il gioco, la quale aggiunge eventi casuali per rendere l'open world più dinamico e vivo.

Entrando nei dettagli, questa mod aggiunge tre tipi di eventi: il primo prevede che i cacciatori di taglie cerchino di catturare qualcuno. Il secondo evento introduce le scazzottate tra due o più persone, mentre il terzo e ultimo aggiunge le sparatorie tra due gruppi.

Il modder ha specificato che questi eventi si verificano in modo del tutto casuale.

Quindi, a volte la persona in fuga potrebbe scappare, oppure potrebbe sconfiggere il cacciatore di taglie. Possono anche verificarsi sparatorie tra poliziotti, fuorilegge o gente comune. E se ci si unisce, si può diventare un ricercato, a seconda di ciò che accade.

Si tratta di una mod piuttosto interessante che può migliorare la vostra esperienza di gioco e che potete scaricare da questo indirizzo, gratuitamente.

Restando in tema di aggiunte dei modder, grazie a un'altra mod di Red Dead Redemption 2 potete da ora scegliere il vostro fedele amico a quattro zampe ed esplorare con lui il vasto open world.

Non è la prima volta che i giocatori mettono gli occhi sul gioco Rockstar: alcune settimane fa altri appassionati dell'avventura di Arthur Morgan hanno discusso anche di come l'open world di Red Dead Redemption 2 sia fatto estremamente bene.

Del resto, al momento non sappiamo se gli sviluppatori americani abbiano in programma anche un Red Dead Redemption 3. Molto probabile, in ogni caso, visto anche che le prime voci iniziano a puntare in quella direzione.