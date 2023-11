Red Dead Redemption 2 è ancora più bello con effetti meteo dinamici

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è un titolo davvero bellissimo da vedere, sebbene ora una mod aggiunge eventi meteo dinamici nel gioco.

Il classico western (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti un gioco tecnicamente ancora all'altezza, sebbene i fan non sembrano voler smettere di migliorarlo.

Del resto, solo di recente il modder "crossed99" ha rilasciato una mod che aggiunge eventi casuali per rendere l'open world più dinamico e vivo.

Come riportato anche da GamingBible, una nuova mod fa girare il gioco a 8K e con meteo dinamico, il tutto utilizzando la potenza di una RTX4090.

Condivisa su YouTube da BeyonD RealisM, la resa è quasi indistinguibile dal mondo reale, e la parte più impressionante è senza dubbio il cielo che si illumina in modo perfetto durante un temporale.ù

I fan sono rimasti a bocca aperta e alcuni hanno descritto la qualità visiva come «oltre il realismo».

Un giocatore nei commenti ha scritto: «Questa è la migliore mod grafica di sempre per Red Dead Redemption 2!».

Un altro ha aggiunto: «Wow... è oltremodo impressionante... non ho parole, amico... continua così».

Infine, un ultimo fan ha detto: «Una mod dall'aspetto molto diverso rispetto alle altre. Una grafica davvero piacevole per gli occhi, WOW».

Restando in tema di aggiunte dei modder, grazie a un'altra mod di Red Dead Redemption 2 potete da ora scegliere il vostro fedele amico a quattro zampe ed esplorare con lui il vasto open world.

Chissà se Red Dead Redemption 3 riuscirà a fare di meglio dal punto di vista tecnico. Cosa comunque molto probabile, in ogni caso, visto anche che le prime voci sembrano puntare in quella direzione.

E per quanto riguarda un eventuale film dedicato alla serie? Il CEO di Take-Two non sembra purtroppo intenzionato a lasciare libera la gestione di Red Dead Redemption per realizzarne lungometraggi o altro, per ora.