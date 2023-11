Red Dead Redemption 2, fan ripristina contenuti tagliati

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è un titolo ancora molto seguito, tanto che qualcuno ha deciso di aggiungere contenuti inizialmente tagliati dal gioco.

Il western (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) è infatti un gioco seguito da una miriade di appassionati, inclusi modder.

Del resto, di recente tale "crossed99" ha rilasciato una mod che aggiunge eventi casuali per rendere l'open world più dinamico e vivo.

Ora, dopo che qualcuno ci si era già dilettato alcuni mesi fa, il modder "Milferino" ha rilasciato una nuova mod per Red Dead Redemption 2 che ripristina dialoghi inutilizzati di Arthur e John.

Come riportato anche da DSO Gaming, queste linee di dialogo sono state tagliate dal gioco, il che significa che non sono state create con i soliti strumenti di IA. In altre parole, si tratta di una mod di ripristino vera e propria.

Milferino fa notare che la sua mod include tutto quello che c'era da aggiungere, ripristinando un gran numero di dialoghi.

Inoltre, la mod è stata realizzata con «nativi aggiornati e il virframework che ho costruito appositamente per questa mod», come spiega l'autore.

Si noti anche che ogni riga, come "LAW_COMPANION_REPLY_NEG", può avere più di 10 versioni diverse. Ciò si traduce in una grande quantità di contenuti ripristinati.

Tradotto, non sentirete Arthur o John pronunciare spesso la stessa frase. Se siete interessati alla cosa, potete scaricare la mod da questo link, gratuitamente.

Restando in tema di aggiunte dei modder, grazie a un'altra mod di Red Dead Redemption 2 potete da ora scegliere il vostro fedele amico a quattro zampe ed esplorare con lui il vasto open world.

Ma non solo: una mod abbastanza recente e che vi abbiamo segnalato alcuni giorni fa è in grado di far girare RDR2 a 8K e con meteo dinamico, il tutto utilizzando la potenza di una RTX4090.