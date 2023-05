Red Dead Redemption 2, i fan "resuscitano" Undead Nightmare

Red Dead Redemption 2 ha ormai dovuto accettare la realtà dei fatti, visto cge Rockstar Games ha ormai smesso di supportare attivamente il suo open world western con nuovi contenuti aggiuntivi.

Questo significa che l'avventura di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) non vedrà mai il DLC Undead Nightmare, uno dei contenuti aggiuntivi più apprezzati del primo capitolo.

Se già in passato un fan ha voluto immaginare Undead Nightmare su Red Dead Redemption 2 con un impressionante trailer, qualcuno è andato ancora oltre.

Come riportato anche su GamingBible, infatti, il trailer di un ipotetico Undead Nightmare 2 realizzato dai fan sarà per molti un sogno che diventa realtà.

Come sicuramente saprete, Undead Nightmare è stato rilasciato come DLC standalone del primo Red Dead, nel 2010. Sfortunatamente, però, non è stata rilasciata un'espansione simile per il sequel.

Lo YouTuber ArthurTheGreat ha però preso in mano la situazione, creando un concept trailer di Undead Nightmare 2 realmente sorprendente.

Utilizzando l'inquietante sigla di The Walking Dead, il trailer include tutto ciò che si può desiderare da un Undead Nightmare, vale a dire tanti zombie che seminano il caos.

Un fan lo ha definito «fantastico», mentre un altro ha scherzato sul fatto che si tratta de «l'unica volta che il reverendo Swanson può essere utile».

Peccato solo che, come scritto poco sopra, si tratti solo di un trailer realizzato per puro diletto e non di un contenuto liberamente scaricabile.

È in ogni caso sorprendente vedere che un gioco così "vecchio" abbia ancora una community così appassionata, visto che di Red Read Redemption 3 ancora non vi è traccia.

Nonostante quindi Rockstar abbia smesso di supportare Red Dead Redemption 2, il western open world continua a battere nuovi record di vendita.

Vero anche che di recente un'aggiunta totalmente gratuita ha introdotto una serie di nuove missioni e contratti da completare (oltre 22) nel vasto open world di Red Dead.