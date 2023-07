Red Dead Redemption 2 ha un problema con la legge del Far West

Red Dead Redemption 2 è ancora molto giocato, sebbene la testimonianza portata in queste ore da un fan non è forse la miglior cosa che poteva capitargli.

L'open world di Rockstar (che trovate su Amazon) ha infatti ancora una community appassionata pronta a solcare le lande western.

Del resto, Red Dead Redemption 2 continua a battere nuovi record, cosa questa che non lascia sorpresi più di tanti.

Ora, dopo che un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha scoperto un dettaglio relativo agli animali del gioco tanto realistico quanto agghiacciante, un altro fan ha invece vissuto un'esperienza che avrebbe evitato volentieri.

Come riportato anche da GameRant, infatti, uno sfortunato giocatore ha recentemente ricevuto una taglia sulla sua testa solo per essersi difeso da un aggressore.

Nel mondo di Red Dead Redemption 2 la legge è una cosa seria, sebbene questa volta qualcuno è stato punito per un crimine che non ha commesso. È il caso dell'utente Reddit Rylancoolman69, che ha condiviso un video del suo breve incontro con un NPC armato di coltello.

Il PNG in questione attacca Arthur in modo apparentemente immotivato, costringendo il mercenario a colpirlo con la pistola, per autodifesa.

Tuttavia, Rylancoolman69 si guadagna una taglia di 5 dollari per le sue azioni e l'agente nelle vicinanze inizia a sparare contro di lui nonostante abbiano assistito a un chiaro caso di legittima difesa.

Altri giocatori, nella sezione dei commenti al post, hanno condiviso le loro esperienze con il sistema legale non proprio perfetto di Red Dead Redemption 2, e alcuni si sono persino lamentati del fatto che quello presente in Grand Theft Auto V sia più "logico", nonostante il gioco sia uscito 10 anni prima.

Fortunatamente, sono disponibili alcune mod per la versione PC del gioco che rendono al sistema Wanted di essere più realistico e meno punivo.

Senza contare che c'è anche chi ha invece scoperto un codice cheat nascosto, lasciando davvero sorpresi i giocatori.

Di recente, infine, un altro fan ha segnalato di aver scoperto un segreto molto interessante riguardante i cani, notandolo solo dopo aver giocato per ben 1500 ore.