Red Dead Redemption 2, scoperto un nuovo segreto dopo 1500 ore

Red Dead Redemption 2 continua a sorprendere i fan anche dopo diversi anni dal suo debutto: gli sviluppatori hanno infatti curato il mondo di gioco in ogni suo aspetto, anche con dettagli che possono sfuggire perfino dopo numerose ore di gioco.

L'open world western (lo trovate su Amazon) presenta una quantità di dettagli davvero impressionante, restituendo la sensazione di un mondo dinamico e in continuo mutamento, anche a partire dagli animali.

Dopo avervi svelato un dettaglio particolarmente crudo sui maiali, questa volta un fan su Reddit ha segnalato di aver scoperto un segreto molto interessante riguardante i cani, notandolo solo dopo aver giocato per ben 1500 ore.

Come riportato da Game Rant, l'utente Reddit didihearathunder ha infatti notato uno dei nostri amici a quattro zampe saltare con calma all'interno di una carrozza, con il conducente che si mette in marcia solo dopo essersi assicurato che il cane abbia preso posto a bordo del mezzo.

Non si tratta naturalmente di un dettaglio rivoluzionario, ma è comunque un segreto che rende il mondo di gioco credibile e, vista anche la rarità di assistere a un evento del genere, testimonia ancora una volta la grande cura che ha riposto Rockstar Games nel plasmare Red Dead Redemption 2.

Molti fan hanno infatti commentato con sorpresa tale scoperta, sottolineando che anche loro non avevano mai notato tale dettaglio e iniziando a segnalare anche le loro piccole scoperte insieme alle ore spese in questa avventura. E chissà che nelle prossime settimane non possano emergere tanti altri dettagli nascosti.

Del resto è anche grazie a dettagli del genere che Red Dead Redemption 2 continua a battere ancora oggi nuovi record, nonostante Rockstar Games abbia effettivamente smesso di aggiornarlo.

Gli autori sono infatti pienamente al lavoro su GTA 6, anche se hanno trovato il tempo per svelare una delle patch più attese sul quinto capitolo, in particolar modo per chiunque trovasse fastidioso correre.