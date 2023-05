Red Dead Redemption 2, i fan scoprono un dettaglio "animalesco" davvero truculento

Red Dead Redemption 2 ha diversi anni, ma a quanto pare i fan continuano a scovare chicche e curiosità sul gioco, anche dal punto di vita grafico.

L'avventura di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) è infatti ricca di primizie tecniche, molte delle quali emerse ad anni dall'uscita del titolo nei negozi.

Senza contare che c'è chi ha invece scoperto un codice cheat nascosto, lasciando basiti più o meno tutti.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un giocatore ha scoperto un dettaglio relativo agli animali del gioco tanto realistico quanto agghiacciante.

Condivisa su Reddit dall'utente Technical-Win2277, questa clip mostra un gruppo di maiali che si avventa su un cadavere per divorarlo (non proseguite se siete facilmente impressionabili, vi abbiamo avvisato).

«Non sapevo che i maiali mangiassero davvero le persone, roba da pazzi», ha scritto l'utente.

Altri sono intervenuti prontamente: «Da qui l'espressione 'darli in pasto ai maiali'. Da quello che so, i maiali tendono a mangiare tutto ciò che compone l'anatomia umana, ossa e quant'altro. Un ottimo servizio di smaltimento. Non l'ho mai visto in gioco, però, quindi è una bella scoperta!», ha scritto Moonbeam-Woman.

«Voglio dire, i maiali sono onnivori. Mangiano letteralmente QUALSIASI cosa. È interessante che l'abbiano implementato nel gioco», ha commentato un altro utente.

«Ricordate, le probabilità che un maiale vi mangi sono basse, ma mai nulle», ha aggiunto PrimeAutobotXx.

È in ogni caso sorprendente vedere che un gioco così "vecchio" abbia ancora così tanti segreti da scoprire, visto anche che di Red Read Redemption 3 ancora non vi è traccia.

Questo, nonostante Rockstar abbia smesso di supportare Red Dead Redemption 2, sebbene il western open world continua a battere nuovi record di vendita.

Ma non è tutto: nelle scorse settimane un'aggiunta totalmente gratuita ha introdotto una serie di nuove missioni e contratti da completare (oltre 22) nel vasto Far West open world.