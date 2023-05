I fan di Red Dead Redemption 2 scovano un cheat nascosto, dopo quattro anni

Red Dead Redemption 2 ha ormai diversi anni sul groppone, sebbene a quanto pare i fan non la smettono di scovare segreti nascosti.

L'avventura di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) è infatti ricca di chicche e curiosità, molte delle quali scovate ad anni dall'uscita del titolo nei negozi.

C'è chi ha infatti scoperto un segreto legato alle sparatorie, sfuggito ai giocatori per moltissimo tempo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che i fan siano andati oltre, scoprendo un codice cheat nascosto.

L'avventura nel selvaggio West di Rockstar continua a offrire sorprese, come quella scovata dall'utente Reddit noto come "CommanderDan".

«Reale. Non l'ho mai visto prima ed è la terza volta che ci gioco», ha scritto il fan, ignaro di essersi imbattuto in un codice cheat.

«È un codice cheat. Genera un carro. Prova anche 'Keep your dreams light' e 'Would you be happier as a clown?'», ha aggiunto un utente.

Nonostante centinaia di ore a Red Dead Redemption 2 in molti non avevano idea che nel mondo di gioco si nascondessero codici cheat, quindi questa è una novità assoluta per molti fan.

«Come si usano i codici cheat? Non sapevo nemmeno che esistessero», ha chiesto l'autore della discussione. «Metti in pausa il gioco, vai nelle impostazioni e poi premi Triangolo, se sei su PlayStation, credo», gli ha suggerito un giocatore.

Tuttavia, un altro utente di Reddit ha avvertito che a quanto pare non è possibile salvare il gioco quando i cheat sono attivati.

È in ogni caso sorprendente vedere che un gioco così "vecchio" abbia ancora così tanti segreti da scoprire, visto del resto che di Red Read Redemption 3 ancora non vi è traccia.

Questo, nonostante Rockstar abbia smesso di supportare Red Dead Redemption 2, sebbene il western open world continua a battere nuovi record di vendita.

Ma non solo: di recente un'aggiunta totalmente gratuita ha introdotto una serie di nuove missioni e contratti da completare (oltre 22) nel vasto Far West open world.