Red Dead Redemption 2 festeggia Halloween con nuovi contenuti gratis

Red Dead Redemption 2 è un gioco forte anche di un comparto multigiocatore in rete, ossia Red Dead Online, il quale sta per ricevere bonus extra in tempo per Halloween.

Il titolo Rockstar (che trovate ) è ancora molto giocato, anche se vedere nuovi contenuti ufficiali è cosa rara.

Advertisement

Di recente, infatti, c'è chi ha aperto una petizione per avere DLC e simili, con la speranza che prima o poi possano davvero vedere la luce.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Rockstar Games si sta preparando ad Halloween con nuove modalità di gioco, ricompense "macabre" e nuovi cosmetici.

Fate squadra con gli amici e difendete gli abitanti della città dagli assalitori nella modalità di gioco All Hallow's Call to Arms o lasciateli morire mentre guadagnate oggetti rari e maledetti con l'Halloween Pass 2.

Potete anche travestirvi con il 25% di sconto sulle maschere di Halloween. Se desiderate combattere orde di visitatori assetati di sangue, otterrete ricompense doppie, tra cui il 30% di sconto su alcuni cavalli selezionati, se riuscirete a sopravvivere all'ondata finale.

A partire dal 17 ottobre verranno aggiunte sei nuove mappe alla modalità di gioco. Inoltre, fino al 6 novembre sarà disponibile una nuova missione hardcore intitolata "False Hopes & Profecies", in cui i giocatori dovranno indagare su alcuni casi paranormali.

L'Halloween Pass 2 includerà quindi nuovi oggetti per Red Dead Online e sarà disponibile per l'acquisto fino al 6 novembre. Tutto ciò che guadagnerete durante questo periodo potrà essere conservato anche dopo la scadenza del pass.

Considerando che si inizia già a parlare di un vero e proprio Red Dead Redemption 3, è meglio approfittare di questi ultimi eventi dedicati a RDO.

Del resto, Red Dead Redemption 2 è ancora molto amato, al punto da suscitare una discussione tra i fan per individuare l'aspetto del gioco più simile alla realtà.

Per concludere, avete letto che i fan hanno anche scelto quale personaggio è il protagonista migliore della saga western, tra Arthur e John?