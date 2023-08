Red Dead Redemption 3 avrebbe già il protagonista perfetto

Red Dead Redemption 2 è un gioco amato da una mole considerevole di giocatori, i quali stanno da tempo chiedendo a gran voce un vero e proprio Red Dead Redemption 3.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo davvero molto interessante su Amazon) ha infatti lasciato il segno, tanto che un terzo capitolo sarebbe abbastanza scontato, specie dopo il ritorno del primo RDR su PS4 e Switch.

Advertisement

Ora, dopo che mesi fa qualcuno è portato un po' avanti con il lavoro, mostrando un concept del protagonista di un eventuale RDR3 realizzato con le IA, i fan hanno continuato a fantasticare sulla cosa.

Come riportato anche su GamingBible, i fan di Red Dead Redemption 3 pensano che il giocodovrebbe avere come protagonista un giovane Landon Ricketts.

Per chi non lo sapesse, abbiamo incontrato per la prima volta il pistolero Ricketts nell'originale Red Dead Redemption, inclusa una versione zombie nell'espansione Undead Nightmare.

In poche parole, Landon è considerato una vera e propria leggenda del selvaggio west nella storia di Red Dead Redemption.

Il protagonista del primo gioco, John Marston, incontra Ricketts in una piccola città nota come Chuparosa nel Nuevo Paraíso.

È durante questo incontro che Ricketts insegna a Marston l'abilità Dead Eye, che poi ritroviamo anche nel sequel (o sarebbe meglio dire prequel) con Arthur Morgan.

Landon Ricketts è certamente uno dei personaggi più memorabili di Red Dead Redemption, ed è per questo che i fan chiedono che sia protagonista nel terzo gioco.

«Sono solo io o RDR 3 con protagonista un giovane Landon Ricketts non sembra perfetto?» ha chiesto DayneAD su Reddit.

«Penso che suoni piuttosto bene, possono continuare i temi del mito, della storia e della realtà», ha risposto AnElusiveSomething. «Onestamente, vorrei solo che facessero un gioco di cowboy che si svolga nel West prima del suo declino. Gran parte dei media western si svolge quando il West sta morendo».

Restando in tema, una mod ha ricreato magnificamente l'antagonista più odiato di Red Dead Redemption, ossia l'Agente Ross, in Red Dead Redemption 2.

Ma non solo: da poco un fan ha messo insieme una scelta di casting per una ipotetica serie TV live-action dedicata proprio al classico RDR2, che non sembra essere male per niente.