Red Dead Redemption 2, la petizione per il DLC è un successo

Il secondo capitolo della saga di Red Dead Redemption non è mai passato veramente di moda, visto che i fan chiedono a gran voce un DLC a molti anni dall'uscita.

Il gioco (che trovate su Amazon) sembra infatti essere ancora molto giocato, tanto che gli appassionati non smettono di guardarlo con ammirazione, sperando di riceverne ancora.

Del resto, di recente gli appassionati del sequel del classico western hanno discusso di come l'open world di Red Dead Redemption 2 sia ancora estremamente bello.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, nonostante l'enorme successo, Red Dead Redemption 2 non ha ancora ricevuto espansioni o DLC, il che ha spinto alcuni fan a lanciare petizioni per richiedere contenuti extra.

I giocatori non si sono arresi e alcuni si sono rivolti addirittura a Change.org per avviare petizioni che chiedono un DLC per giocatore singolo di Red Dead Redemption 2.

La petizione è attualmente in corso e ha raggiunto 11.563 firme su un obiettivo di 15mila: «Facciamo sentire la nostra voce. Vogliamo un DLC per giocatore singolo di Red Dead Redemption 2. Non deve essere gratuito».

Al momento in cui scriviamo, è pressoché impossibile che Rockstar possa decidere di rilasciare un contenuto aggiunto per il suo classico titolo western, nonostante la petizione si possa considerare un successo di firme.

Gli occhi della compagnia sono ora puntati su GTA 6, oltre al fatto che si inizia già a parlare di un vero e proprio Red Dead Redemption 3, quindi forse è il caso di salutare le avventure di Arthur.

Sappiamo tutti che Red Dead Redemption 2 è comunque ancora molto amato, al punto da suscitare una discussione tra i fan per individuare l'aspetto del gioco più simile alla realtà.

Ma non solo: di recente i giocatori hanno anche scelto quale personaggio è il protagonista migliore della saga Rockstar di Red Dead Redemption, tra Arthur e John.