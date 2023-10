Red Dead Redemption 2, qual è la cosa più realistica del gioco? I fan hanno scelto

Sorprende vedere come un gioco "vecchio" come Red Dead Redemption 2 sia ancora così seguito da una pletora di giocatori.

Il leggendario western (che trovate su Amazon) sembra infatti essere ancora molto giocato da migliaia di persone in tutto il mondo.

Advertisement

Del resto, basta vedere cosa il gioco è ancora in grado di mostrare dal punto di vista grafico per capire perché è ancora così amato a molti anni dall'uscita.

Ora, come riportato anche su GamingBible, i fan di Red Dead Redemption 2 hanno scelto la parte più realistica del gioco, e non si tratta solo del paesaggio.

Il fan JRushPro ha chiesto agli altri utenti su Reddit: «Qual è la cosa che avete trovato più realistica in questo gioco? A me è piaciuto molto poter svolgere praticamente qualsiasi missione in qualsiasi momento della giornata, a parte le poche che erano programmate. Molti giochi open-world prevedono che le missioni debbano essere svolte in orari specifici, ma in questo gioco è possibile farlo quando si decide di farlo».

Mentre le risposte sono state piuttosto variegate, come l'incredibile mondo aperto, il modo in cui la neve scricchiola quando Arthur i cammina sopra e il modo in cui i PNG interagiscono e reagiscono al giocatore, un aspetto del gioco sembra essersi distinto tra gli altri: gli animali selvatici.

«Mi piace che i cavalli si rotolino nei campi. E lo fanno bene e in modo realistico. Adoro questi piccoli dettagli che non hanno altro scopo se non quello di costruire il mondo», ha scritto un fan.

E ancora: «Che si possono incontrare cervi con le corna agganciate l'una all'altra», seguito da «La caccia alle aquile».

Alcuni fan si sono spinti oltre, sottolineando l'attenzione che Rockstar ha dedicato ai testicoli del cavallo, programmandoli addirittura per rimpicciolirsi quando il cavallo è al freddo.

Del resto, un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha notato alcune settimane fa un piccolo dettaglio proprio relativo ai cavalli del gioco dopo quasi duemila ore di gioco.

Ma non solo: un altro recente video di RDR2 con impostazioni ultra ci ha fatto sognare circa i dettagli che potrebbe avere Red Dead Redemption 3.