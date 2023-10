Red Dead Redemption, meglio John o Arthur? I fan hanno scelto

Il remaster di Red Dead Redemption ha riportato in auge il capitolo originale della saga, sebbene anche il sequel è ancora molto amato.

Gli storici titoli western sembrano infatti essere ancora molto giocati.

Il ritorno del primo capitolo, che nonostante le polemiche sembra essere piaciuto e non poco, ha riportato il franchise sotto gli occhi dei fan.

Ora, dopo che un giocatore di Red Dead Redemption ha trovato un riferimento ad Arthur Morgan nascosto nel gioco, è ora il turno di un bel quesito: i giocatori preferiscono John Marston o Arthur Morgan?

Come riportato anche da GamingBible i fan hanno scelto quale personaggio è il protagonista migliore della saga, Arthur o John.

«Chi pensate sia il protagonista migliore?» ha chiesto WrongPatient sul subreddit del gioco. Ne è seguito un dibattito di oltre 300 commenti al momento in cui scriviamo, in cui i fan condividono i loro pensieri.

I fan di John Marston di Red Dead Redemption si sono schierati a favore del pistolero originale dicendo: «Datemi John, il primo gioco è uno dei miei preferiti di sempre» e «John a mani basse. La storia è essenzialmente il suo arco di redenzione, Arthur era lì per fungere da pseudo mentore per John e per stabilire il suo personaggio da RDR1. Alla fine l'intera storia è la storia di John».

Un utente ha persino affermato che John è stato il motivo per cui ha giocato a Red Dead Redemption 2: «John è ancora vivo. Era il mio preferito nel 2010 e il motivo principale per cui ho giocato a Red Dead 2 perché tutti sapevano che prima o poi avresti giocato nei suoi panni».

Insomma, non c'è storia: senza nulla togliere ad Arthur e con buona pace del pistolero, John sembra essere il preferito dei fan.

