Red Dead Redemption 2, fan scopre un dialogo nascosto "da ubriaco"

Red Dead Redemption 2 è un titolo in grado ancora di sorprendere, a molti anni dall'uscita, specie per il fatto che i fan scoprono di tanto in tanto curiosità davvero niente male.

Il gioco targato Rockstar ambientato nel Far West è infatti uno dei giochi open world più ricchi di sempre.

Solo poche settimane fa un giocatore si è accorto di un dettaglio del gioco così ben fatto da sorprendere ancora oggi, a molti anni dalla release.

Così come un altro giocatore particolarmente attento ha individuato un'altra chicca grafica davvero impressionante nel mondo aperto di Red Dead Redemption.

Ora, come riportato anche da GameRant, è il turno di una nuova scoperta relativa questa volta a un dialogo nascosto.

Un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha notato un'esilarante variazione nei dialoghi del gioco quando si impersona un Arthur Morgan in stato di ebbrezza.

Il dettaglio è stato notato dal Redditor "saiyangod223", il quale ha postato un filmato del dialogo "da ubriaco".

Si svolge durante l'ultima missione di Mary Linton, quando lei e Arthur sono chiamati a pedinare il padre di Mary per le strade di Saint-Denis.

Arthur ubriaco ha palesi problemi a rimanere in silenzio durante la missione stealth, e Mary lo rimprovera per questo. In risposta, il cowboy si comporta in modo scortese con la donna, ma si scusa immediatamente per paura della sua reazione.

Si tratta di una scena esilarante che non fa altro che rafforzare il rapporto tra Arthur e Mary in Red Dead Redemption 2.

Restando in tema scoperte, diverse settimane fa un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha notato un piccolo dettaglio relativo ai cavalli del gioco dopo circa duemila ore di gioco.

Ma non solo: altri fan hanno invece scovato un contenuto tagliato dal gioco Rockstar davvero molto importante ai fini della storia principale.

Per concludere, la popolarità di RDR2 è aumentata ancora di più in queste settimane, ma ciò non sembra convincere Rockstar a rispolverare il franchise.