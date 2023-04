Red Dead Redemption 2, fan scopre un dettaglio dopo 1900 ore di gioco

Red Dead Redemption 2 ha un numero di fan che non sembrano volere abbandonare le lande selvagge del Far West targate Rockstar Games, tanto che ancora oggi questi scoprono dettagli nascosti dopo una miriade di ore di gioco.

Il titolo open world western per eccellenza (lo potete trovate a prezzo davvero basso su Amazon) ha infatti ancora un posto speciale nel cuore di molti.

E se questa estate si terrà anche un evento a tema Red Dead rigorosamente non ufficiale, a quanto pare i giocatori non sembrano voler mollare il classico Rockstar.

Ora, mentre qualcuno si sta divertendo impadronendosi di un’intera città del gioco in Red Dead Online, adesso è il turno di un fan che si è accorto di un dettaglio nascosto dopo ben 1900 ore di gioco.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha notato un piccolo dettaglio relativo ai cavalli del gioco dopo quasi duemila ore di gioco.

Il gioco, del resto, presenta alcune delle cavalcate più realistiche mai viste in un videogioco, e ogni dettaglio è parte essenziale dell’esperienza.

La particolare scoperta è stata fatta dal Redditor lumbaginator, che ha al suo quinto playthrough, con quasi 1900 ore di gioco, ha scoperto di essere in grado di fare indietreggiare il proprio cavallo.

Poiché c’è molto da imparare per padroneggiare appieno le meccaniche legate agli equini, non sorprende che alcune feature del gioco siano sfuggite a molti giocatori.

Mentre molti giocatori potrebbero aver scoperto questa funzione quasi subito nel gioco, i commenti del thread giustificano la confusione: diversi utenti non avevano infatti idea che fosse possibile fare retromarcia con il proprio cavallo in Red Dead Redemption 2.

Un fan ha persino raccontato di aver perso molti carri per le consegne nel gioco perché non gli era venuto in mente di fare retromarcia, quindi è chiaro che la funzione è stata in qualche modo tenuta nascosta a molti. Insomma, meglio tardi che mai.

Restando in tema, altri fan di Red Dead Redemption 2 hanno da poco scoperto un contenuto tagliato davvero molto importante ai fini della storia principale del gioco

Ma non solo: una mod piuttosto interessante rilasciata alcune settimane fa ha rivisto quasi completamente il sistema di leggi presente nel classico western di Rockstar.