Red Dead Redemption 2, contenuti tagliati "risorgono" grazie ai fan

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi più belli in circolazione, ma quando i modder decidono di ripristinate contenuti tagliati in precedenza, tutto diventa ancora migliore.

Il classico di Rockstar (che trovate su Amazon) ha dalla sua una mole di missioni realmente sorprendente.

Advertisement

Ora, anche in virtù del fatto che il primo capitolo della serie starebbe per ricevere una remaster, i fan hanno rimesso gli occhi sul sequel.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, una certa quantità di contenuti ufficiali è stata tagliata dalla versione finale del gioco. Forse Rockstar Games li ha ritenuti superflui, per qualche motivo, non è chiaro.

Un nuova mod dell'utente "roastedflamingo" ripristina però il tutto relativamente alla versione PC del gioco.

In particolare, la mod ripristina un intero carico di dialoghi tagliati. Si tratta di fatto una versione migliorata di una vecchia mod intitolata Cut Dialogue Restoration and Enhancement (Ripristino e miglioramento dei dialoghi tagliati).

Questa nuova mod (chiamata semplicemente Cut Dialogue Enhanced) include linee vocali nuove di zecca relative ai duelli e molto altro.

Inoltre, l'onore influenzerà le battute che verranno utilizzate, oltre al fatto che il modder ha anche modificato la probabilità che tutti i dialoghi siano diversificati, in modo da non risultare mai ripetitivi.

Se volete provare la mod Cut Dialogue Enhanced di Red Dead Redemption 2, potete trovarla qui, dove può essere scaricata gratuitamente. Ricordiamo però che il download è disponibile solo ed esclusivamente su PC (niente console PlayStation e Xbox, spiacenti).

Restando in tema, un'altra mod del gioco con protagonista Arthur Morgan ha deciso di dare nuovo lustro alle texture dei villain.

Per concludere, tempo fa alcuni fan si sono dati appuntamento per parlare della morte più triste di un videogioco e a trionfare è stato un momento toccante di Red Dead Redemption 2, anche se non quello che pensate voi.