Red Dead Redemption 2, fan condivide un momento esilarante con Sadie

Red Dead Redemption 2 è un gioco che si prende tremendamente sul serio, sebbene di tanto in tanto si possono creare situazioni davvero esilaranti.

Il secondo capitolo della serie open world di Rockstar nel Far West (lo potete fare vostro su Amazon) sa infatti offrire momenti epici ad altri decisamente più leggeri.

Questo, senza contare alcune sequenze decisamente più "macabre" di cui il gioco a quanto pare è pieno.

Ora, come riportato anche da GameRant, il mondo aperto di Red Dead Redemption 2 può farci ammirare cutscene divertenti e bizzarre, inclusa una che vede protagonisti John Marston e Sadie e che potete ammirare poco sotto.

Un utente di Reddit ha fatto sì che John si schiantasse attraverso la finestra di un saloon e, dopo essere capitolato, salutasse Sadie come se nulla fosse, sedendosi a un tavolo con lei.

A rendere ancora più divertente la scena è il fatto che la stessa Sadie sembra un po' sorpresa di vedere John. Naturalmente, questo momento è un incontro programmato dalla missione in corso, quindi Sadie reagirà sempre in quel modo, indipendentemente dal modo in cui il giocatore si avvicina a lei.

Sebbene questi momenti possano rompere l'immersione per alcuni giocatori, da altri sono considerati esperienze esilaranti che solo un gioco Rockstar può offrire.

Resta da vedere se GTA 6 (di cui pare che qualcuno abbia già visto il primo teaser trailer) o Red Dead Redemption 3 funzioneranno allo stesso modo, ma se così fosse, i giocatori troveranno probabilmente modi ancora più strani per far partire le cutscene.

Restando in tema, i giocatori hanno iniziato a discutere delle location più inquietanti di Red Dead Redemption 2 e il Bayou Nwa ha trionfato.

Ma non solo: in assenza di un remake, i fan hanno deciso di ricreare il vero finale di Red Dead Redemption nella modalità online di Red Dead Redemption 2.