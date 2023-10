Red Dead Redemption, il vero finale è stato "rimasterizzato" dai fan

Molti utenti sognavano di poter vedere il primo capitolo di Red Dead Redemption rimasterizzato con l'engine del sequel — che è anche un prequel narrativo — ma, come ormai noto, Rockstar Games ha preferito consegnare ai giocatori un'esperienza più autentica, rilasciando una versione adattata per le console old-gen.

Una scelta che ha però permesso di poter finalmente giocare l'open world western (lo trovate su Amazon) anche sulle console next-gen di casa Sony, dato che fino ad allora era disponibile solo su PS3, console non supportata in retrocompatibilità.

Operazione comunque inizialmente criticata dai fan, anche se la recente patch per i 60FPS ha riacceso l'interesse dei fan, riportando i giocatori a rivivere l'avventura di John Marston.

Tuttavia, ciò non ha impedito ad alcuni giocatori di provare a immaginare come sarebbe stato vivere l'emozionante vero finale del primo Red Dead Redemption con la grafica del secondo capitolo, scegliendo di ricrearlo nella modalità multiplayer Red Dead Online (via Game Rant).

Probabilmente è un avvertimento abbastanza ovvio, ma di seguito troverete spoiler sull'epilogo dell'open world di Rockstar Games, in particolar sul cosiddetto vero finale.

Ci riferiamo naturalmente alla scena in cui prenderete il controllo di Jack Marston, che darà la caccia a Edgar Ross fino a ucciderlo in duello: due giocatori hanno ricreato entrambi i personaggi nell'apposito editor di Red Dead Online e hanno rimesso in piedi tale scena, aggiungendo poi il dialogo dal finale nel video.

Il risultato è dunque una conclusione "rimasterizzata" su Red Dead Redemption 2, che vi allegheremo qui di seguito.

È chiaro che trattandosi di un edit di una scena ricreata nel multiplayer possano esserci evidenti limiti, ma il lavoro dell'utente Reddit Devilbringer07 è riuscito comunque a confermare che un remake di Red Dead Redemption avrebbe potuto essere semplicemente spettacolare, riaccendendo i rimpianti di molti appassionati.

E vale la pena di ricordare che Red Dead Redemption 2 è uscito addirittura 5 anni fa: un fatto a cui molti fan si rifiutano di credere, considerando che a livello grafico è ancora semplicemente impressionante.

Ma il secondo capitolo continua ad avere alcuni misteri macabri irrisolti, come vi abbiamo raccontato nella nostra notizia dedicata: siamo certi che molti fan continueranno a giocarci solo per provare a venirne a capo.