Red Dead Redemption 2, ecco gli 8 segreti più "macabri"

Red Dead Redemption 2 è un gioco pieno di misteri inquietanti e i fan lo sanno ormai molto bene.

Sia che ci si trovi nelle paludi o che ci si imbatta in un serial killer, il secondo capitolo della serie open world di Rockstar ambientata nel Far West (lo potete fare vostro su Amazon) è pieni di segreti.

Advertisement

Basti pensare che qualcuno tempo fa ha cercato di decifrare il mistero dell'albero del whisky, uno dei luoghi più strani di Red Dead Redemption 2.

Ora, come riportato anche su GamingBible, ci sono 8 misteri che forse vi sono sfuggiti.

Il mutante: Tra i tanti incontri bizzarri del gioco c'è però anche l'orribile "Mutante Artificiale" in cui il giocatore può imbattersi: la bestia si trova all'interno di una villa nel Van Horn Trading Post di New Hanover. La creatura è stata assemblata da uno scienziato perverso che voleva fondere parti animali e umane per dare vita a qualcosa di "unico". La baita del serial killer: Parti di corpi adornano le pareti e i tavoli, alcuni cadaveri appesi a catene, e chi più ne ha più ne metta. Ma se siete amanti dei crimini veri o dei film dell'orrore, è probabile che valga la pena di recarsi qui. La baita di Lucky si trova a sud-ovest di Valentine. La tana del Bigfoot: il Bigfoot ha spesso l'abitudine di apparire nei giochi Rockstar. In RDR 2 il Sasquatch fa la sua comparsa (o quasi) in una grotta vicino a Calumet Ravine che sembra essere stata bloccata con dei massi. Se vi avvicinate alle rocce, inizia una conversazione tra voi e, sorpresa, il Bigfoot. A quanto pare, si sta nascondendo a causa delle sue dimensioni. UFO: Gli alieni sono là fuori, anche in Red Dead Redemption 2. Se volete avere la certezza di avvistarli, dovete dirigervi in un luogo particolare. Recatevi infatti in cima al monte Shann, tra l'una e le tre di notte, e potrete ammirare esseri provenienti da un altro mondo. Gli UFO possono in ogni caso essere avvistati anche in altre zone, ma più di rado. La casa del meteorite: Alcune povere anime sfortunate probabilmente erano riunite intorno al tavolo per la cena, discutendo del più e del meno, forse mangiando dei fagioli quando, all'improvviso, una meteora si è abbattuta sul tetto. Dall'aspetto dei cadaveri è improbabile che abbiano avuto il tempo di rendersi conto di cosa stava per accadergli prima che i loro corpi venissero polverizzati. la casa si trova a est di Brandywine Drop. La casa dell'Hobbit: Le case degli Hobbit ne Il Signore degli Anelli sono sempre state così accoglienti. Purtroppo in RDR2 non è possibile avventurarsi all'interno di una di queste, ma vale la pena fermarsi a nord-est della stazione di Bacchus. Questa piccola casa assomiglia alla capanna di Bilbo, con tanto di erba sul tetto e pareti piene di ciottoli. Il treno fantasma: Nel selvaggio West ci sono sicuramente fantasmi e spiriti. Alcuni si aggirano in alcune città ed edifici, ma vedere un treno fantasma è un momento che lascia a bocca aperta. Per assistere a questo spettacolo è necessario recarsi nella zona nord-ovest di Lemoyne alle 3 del mattino. Continuate a transitare parallelamente ai binari e presto vi troverete a galoppare accanto al treno fantasma. Il robot: È sicuramente una sorpresa passeggiare nella natura selvaggia e trovarsi davanti un robot, ma è esattamente quello che succede quando si gioca la missione "A Bright Bouncing Boy". Durante la quest, che inizia a Saint Denis, imparerete molto su questa triste e tragica storia di un automa del selvaggio West.

Restando in tema, i giocatori hanno iniziato a discutere delle location più inquietanti di Red Dead Redemption 2 e il Bayou Nwa ha trionfato.

Ma non solo: i fan di Red Dead Redemption conoscono la missione 'Fiori per una signora', più per la sorpresa davvero macabra che attende John.