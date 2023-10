Qualcuno avrebbe visto il trailer di GTA 6 e ce lo descrive

L'attesa di GTA 6 continua, anche se il gioco non si è ancora mostrato ufficialmente, sebbene qualcuno potrebbe aver visto il trailer del gioco.

Il seguito di GTA V (trovate l’edizione current-gen ) si è infatti mostrato solo nei leak dei mesi scorsi.

Considerando che GTA 6 è stato da poco classificato dall'Australian Classification Board, ciò anticiperebbe un reveal ormai imminente.

Difatti, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che qualcuno abbia già visto il trailer del gioco, per ben due volte.

La notizia è stata condivisa dall'utente Reddit Top_Information3534 con un post intitolato: "Presunto leak del trailer".

Il leaker ha affermato che il trailer è previsto per il 26 ottobre, come riportato da alcuni rumor precedenti, e sarà lungo poco meno di due minuti.

A quanto pare sarà caratterizzato dalla voce fuori campo dei due nuovi protagonisti, oltre che da numerose inquadrature della città di Vice City, dei suoi edifici e della gente per le strade, oltre a mostrarci anche la fauna e la flora.

A quanto pare, il trailer non rivelerà la data di uscita ufficiale del gioco, che - stando alle indiscrezioni - dovrebbe arrivare nel corso del 2025 per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e infine per PC, a meno che Rockstar non decida di ritardarne l'uscita.

I fan si sono dimostrati cautamente ottimisti sulla legittimità della fuga di notizie, e molti ritengono che i (presunti) contenuti del trailer sembrino proprio il tipo di cose che Rockstar includerebbe in un teaser ufficiale. Ad ogni modo, finché non lo vedremo con i nostri occhi, è meglio andarci cauti.

Del resto, ci sono GTA annunciati da Rockstar diversi mesi fa che sono poi spariti nel nulla senza lasciare traccia, quindi nulla esclude che i piani possano cambiare in corsa.

Nell'attesa di vedere finalmente il primo trailer ufficiale di GTA 6, alcuni fan hanno deciso di ingannare il tempo dando vita a trailer realizzati in Unreal Engine 5.

Infine, vi ricordiamo anche che sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della serie di GTA.