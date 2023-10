Red Dead Redemption 2, i fan hanno scelto la location più spaventosa del gioco

Red Dead Redemption 2 è un gioco ancora molto chiacchierato, al punto che i fan si sono dati appuntamento per scegliere la location più spaventosa del gioco.

Il western targato Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo basso) è ancora molto giocato da migliaia di giocatori, ed è normale che se ne parli ancora.

Del resto, parliamo di un titolo che tra pochi giorni compirà ben 5 anni, cosa questa che ha lasciato perplessi parecchi fan.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i giocatori hanno iniziato a discutere delle location più inquietanti del gioco (anche se non propriamente horror) e il Bayou di Red Dead Redemption 2 ha trionfato.

Ambientato in una rivisitazione dell'America del 1890, Red Dead Redemption 2 ha una mappa piuttosto estesa. Dalle città ai laghi, il titolo Rockstar offre ogni tipo di location.

Un'area in particolare, nota come Bayou Nwa, si trova nel territorio di Lemoyne. Circondando la città di Saint Denis, è costellata di paludi e ospita coccodrilli assassini e persone decisamente poco raccomandabili.

Sebbene ci siano diverse missioni e segreti da trovare in quest'area, per farlo dovrete tenere gli occhi sempre aperti, poiché le paludi ospitano i Night Folk.

Questi, noti anche come i Notturni, sono un clan di umani simili a zombie che possono comunicare senza parlare e possono apparentemente tendere trappole letali, secondo un post su Reddit.

«Bayou Nwa è la parte horror di questo gioco», ha scritto il giocatore che ha dato il via alla discussione.

«Stavo andando da Saint Denis a Rodi, quando ho sentito dei rumori provenienti dai cespugli e ho visto questo cadavere e tre Night Folk che mi attaccavano».

E ancora: «Ho già incontrato i Notturni in passato, ho anche svolto la missione 'A Fine Night for It', ma in quel momento li stavo cercando di proposito. È molto più spaventoso quando li incontro casualmente. Non ricordo altri giochi non horror che mi abbiano spaventato quanto RDR2».

Un altro utente sembra essere d'accordo: «Una parte così bella del gioco... durante il giorno». Un fan spera invece che l'atmosfera che si respira in quesye aree possano ispirare Rockstar a creare un giorno un vero gioco horror.

Non è la prima volta che i giocatori impazziscono per il titolo: nelle scorse settimane i fan su Reddit hanno discusso anche di come l'open world di Red Dead Redemption 2 sia fatto estremamente bene.

Questo, senza considerare che forse solo il prossimo GTA 6 riuscirà a fare di meglio dal punto di vista grafico rispetto all'avventura di Arthur Morgan.