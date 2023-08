Red Dead Redemption 2, qualcuno ha immaginato il cast della serie TV

Red Dead Redemption 2 continua a essere al centro dell'attenzione, nonostante gli anni dall'uscita, tanto che ora i fan fantasticano su un'eventuale serie TV.

Il classico western di Rockstar (che trovate su Amazon) non sembra infatti aver perso lo smalto di un tempo.

Advertisement

Complice anche il discusso annuncio del ritorno del primo Red Dead Redemption, il sequel è tornato a essere di interesse generale.

Ora, dopo che già in concomitanza con il rilascio dello show HBO dedicato a The Last of Us gli appassionati sembravano desiderare una serie di pari qualità, la questione non è finita qui.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, l'utente Reddit BuckeyeGuy987 ha messo insieme una scelta di casting per una serie live-action e devo ammettere che alcuni degli attori scelti sono proprio azzeccati.

Jensen Ackles come Arthur Morgan e Aaron Taylor-Johnson come John Marston sono gli attori principali, cui seguono Jeffrey Dean Morgan come Dutch van der Linde, Wyatt Russel come Micah Bell, Keira Knightley come Sadie Adler, Lauren Cohan come Abigail Roberts e Jack Black come Zio.

Per quanto riguarda la seconda parte, Domhnall Gleason è Sean MacGuire, Rory McCann è Bill Williamson, Diego Luna è Javier Escuella, Bette Midler è Susan Grimshaw, Bryce Dallas Howard è Molly O'Shea, Nick Offerman è il signor Pearson e infine Robert Knepper è il perfido agente Milton.

Ora dobbiamo solo fare in modo che qualcuno possa decidere di finanziare davvero uno show del genere, anche se con una mole di attori del genere il budget da impiegare sarebbe stellare.

Restando in tema, alcune settimane fa qualcuno ha ben pensato di usare la tecnologia delle IA per dare vita a uno show live-action di Red Dead Redemption 2, per un risultato davvero strano.

Parlando invece del ritorno del primo capitolo, il port di Red Dead Redemption a 50 euro ha suscitato aspre critiche, sebbene Take-Two si sia difesa circa il prezzo.