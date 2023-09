Hogwarts Legacy 2 e Red Dead Redemption 3 potrebbero essere già in sviluppo

In queste ore si stanno diffondendo nuove voci di corridoio molto interessanti per i videogiocatori: stando a quanto riferito da un noto insider, potrebbero essere già iniziati i lavori per Hogwarts Legacy 2 e Red Dead Redemption 3, produzioni che, se confermato, sarebbero destinate a conquistare il mercato videoludico.

Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon) si è già rivelato uno dei videogiochi di maggior successo del 2023, confermando anche che il brand legato a Harry Potter è ancora oggi particolarmente forte, soprattutto nel Regno Unito.

Advertisement

Red Dead Redemption, invece, non ha certo bisogno di presentazioni: nonostante il controverso porting rilasciato nelle scorse giornate, la saga open world western è amatissima dai giocatori e sono in molti a sperare che Rockstar Games possa proseguire la saga.

Ebbene, come segnalato da Wccftech, entrambi questi sequel potrebbero già essere entrati nelle prime fasi di sviluppo, almeno secondo quanto riportato dall'insider "MyTimeToShineHello": un nome che forse non sarà familiare agli appassionati di videogiochi, ma che si è fatto notare per essersi dimostrato affidabile per le sue anticipazioni dall'industria cinematografica.

Sources confirmed that a Hogwarts Legacy sequel is in the works pic.twitter.com/LQEKFmUpO9 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 2, 2023

Red Dead Redemption 3 is officially in the works! pic.twitter.com/jfHPXS5i2f — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 3, 2023

Avalanche Software aveva già lanciato indizi sul possibile inizio dei lavori su Hogwarts Legacy 2, mentre l'eventuale annuncio per Red Dead Redemption 3 sarebbe decisamente più sorprendente, considerando che ancora non è stato nemmeno annunciato ufficialmente il sesto capitolo di GTA.

Ovviamente, nonostante si tratti di una fonte affidabile, non possiamo che ricordarvi di prendere la notizia con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Curiosamente, nelle scorse giornate vi avevamo segnalato che anche i fan avevano messo a paragone entrambe le saghe, sottolineando che il prossimo Hogwarts Legacy dovrebbe ispirarsi proprio a RDR 2. Vedremo se saranno accontentati.

Per quanto riguarda invece la saga open world di Rockstar Games, anche se l'annuncio del porting del primo Red Dead Redemption è stato accolto con scetticismo, il titolo ha già fatto registrare risultati importanti.